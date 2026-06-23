46 تن فراورده های خام دامی غیر بهداشتی و آلوده در اردبیل معدوم شد

به گزارش ایلنا، فرزاد جامعی در تشریح این خبر اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی که از ماه رمضان و عید نوروز شروع شده با توجه به شرایط فعلی کشور با تجهیز و ساماندهی 25 اکیپ متشکل از 44 کارشناس دامپزشکی در ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا نیز تداوم داشته و با توجه به شیوع برخی بیماریهای مشترک ازجمله بیماری مهم تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بصورت ویژه پیگیری و دنبال می شود تا هرگونه فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف از چرخه عرضه خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 3 هزار مرکز تولید، توزیع و استحصال فراورده های خام دامی تحت نظارت حاکمیتی دامپزشکی فعالیت می نمایند تصریح کرد در این مدت 8 هزار و 939 مورد بازدید از این اماکن انجام شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در همین مدت بیش از 13 هزار و یکصد مورد آزمایش برای تشخیص بیماری ها، آلودگی ها و تضمین سلامت فراورده های خام دامی انجام شده که نقش مهمی در تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم، پیشگیری از گسترش بیماریها و جلوگیری از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف داشت.

جامعی با تاکید بر اینکه دامپزشکی با حجم و گستردگی فعالیت هایی که دارد در اجرای این طرح های نظارتی حجم زیادی از فعالیت های حوزه کاری خود را در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تامین امنیت غذایی معطوف می کند، گفت: حمایت رسانه ها در تبیین فعالیت های سلامت محور دامپزشکی در جامعه لازم و ضروری بوده و دامپزشکی به تنهایی و بدون تعامل و همکاری و هم افزائی بین بخشی نمی تواند در این راستا کاملا موفق باشد.

وی در عین حال از معرفی 81 متخلف حوزه سلامت و امنیت غذایی به مراجع قضایی و پلمب 8 مرکز عرضه با حکم دستگاه قضایی در این مدت خبر داد و افزود: علیرغم کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی بر روند تولید، توزیع و عرضه فراورده های خام دامی نظارت کامل داریم.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل ادامه داد: یکی از حوزه های فعالیت دامپزشکی در زمینه بهداشت عمومی، نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام وطیور است که در طول اجرای این طرح 40 هزارو 645 راس دام سنگین و سبک و 3 میلیون و 439 هزار و 271 قطعه طیور در کشتارگاههای دام و طیور استان تحت سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی کشتار و پس از طی پروسه بهداشتی وارد بازار مصرف شده است.

جامعی بیان کرد: در حال حاضر 4 باب کشتارگاه صنعتی دام، 3 باب کشتارگاه صنعتی طیور و 4 باب کشتارگاه سنتی دام در استان فعالیت می کنند و تمامی مراحل کشتاری در این کشتارگاهها با حضور ناظران و بازرسان بهداشتی دامپزشکی با حساسیت کامل رصد و پایش می شود.

وی بار دیگر از شهروندان خواست بعنوان شهروند ناظر، همیار دامپزشکی باشند و با گزارش موارد مشکوک و عدم خرید گوشت و فراورده های خام دامی خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی یاریگر اصلی خدمتگزاران خود در دامپزشکی باشند.

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