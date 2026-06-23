در خرداد ماه سال جاری ۱۸ هزار تماس با اورژانس چهارمحال و بختیاری گزارش شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرگس عسگری امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کارشناسان مرکز در این بازه زمانی یک هزار و ۴۹۹ مشاوره تلفنی به مردم ارائه دادند، اما متأسفانه یک هزار و ۴۴۴ تماس نیز مزاحمت ثبت شده است.

وی با اشاره به جزئیات مأموریت‌ها افزود: نیروهای اورژانس یک هزار و ۱۸۵ بار برای حوادث ترافیکی و ۹۵۸ مورد برای مأموریت‌های غیرترافیکی اعزام شدند.

عسگری ادامه داد: در پی تصادفات رانندگی استان، ۸ نفر جان باختند.

سرپرست اورژانس چهارمحال و بختیاری همچنین از ثبت ۶ مورد غرق‌شدگی و ۳ مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این ماه خبر داد و تأکید کرد که اقدامات درمانی برای تمامی حادثه‌دیدگان انجام شده است.

دکتر عسگری در پایان با اشاره به آمادگی شبانه‌روزی اورژانس با تجهیزات و نیروهای متخصص، از هم‌استانی‌ها خواست تنها در مواقع ضروری با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و از تماس‌های غیرضروری و مزاحم خودداری کنند.

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