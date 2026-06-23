خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در خرداد ماه سال جاری ۱۸ هزار تماس با اورژانس چهارمحال و بختیاری گزارش شد

در خرداد ماه سال جاری ۱۸ هزار تماس با اورژانس چهارمحال و بختیاری گزارش شد
کد خبر : 1803383
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان چهارمحال و بختیاری در خردادماه سال جاری پذیرای ۱۸ هزار و ۳۷۰ تماس شهروندان بود که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۷ مورد به اعزام آمبولانس و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی انجامید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرگس عسگری امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کارشناسان مرکز در این بازه زمانی یک هزار و ۴۹۹ مشاوره تلفنی به مردم ارائه دادند، اما متأسفانه یک هزار و ۴۴۴ تماس نیز مزاحمت ثبت شده است.

وی با اشاره به جزئیات مأموریت‌ها افزود: نیروهای اورژانس یک هزار و ۱۸۵ بار برای حوادث ترافیکی و ۹۵۸ مورد برای مأموریت‌های غیرترافیکی اعزام شدند.

عسگری ادامه داد: در پی تصادفات رانندگی استان، ۸ نفر جان باختند.

سرپرست اورژانس چهارمحال و بختیاری همچنین از ثبت ۶ مورد غرق‌شدگی و ۳ مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این ماه خبر داد و تأکید کرد که اقدامات درمانی برای تمامی حادثه‌دیدگان انجام شده است.

دکتر عسگری در پایان با اشاره به آمادگی شبانه‌روزی اورژانس با تجهیزات و نیروهای متخصص، از هم‌استانی‌ها خواست تنها در مواقع ضروری با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و از تماس‌های غیرضروری و مزاحم خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی