در خرداد ماه سال جاری ۱۸ هزار تماس با اورژانس چهارمحال و بختیاری گزارش شد
مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان چهارمحال و بختیاری در خردادماه سال جاری پذیرای ۱۸ هزار و ۳۷۰ تماس شهروندان بود که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۷ مورد به اعزام آمبولانس و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی انجامید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرگس عسگری امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کارشناسان مرکز در این بازه زمانی یک هزار و ۴۹۹ مشاوره تلفنی به مردم ارائه دادند، اما متأسفانه یک هزار و ۴۴۴ تماس نیز مزاحمت ثبت شده است.
وی با اشاره به جزئیات مأموریتها افزود: نیروهای اورژانس یک هزار و ۱۸۵ بار برای حوادث ترافیکی و ۹۵۸ مورد برای مأموریتهای غیرترافیکی اعزام شدند.
عسگری ادامه داد: در پی تصادفات رانندگی استان، ۸ نفر جان باختند.
سرپرست اورژانس چهارمحال و بختیاری همچنین از ثبت ۶ مورد غرقشدگی و ۳ مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این ماه خبر داد و تأکید کرد که اقدامات درمانی برای تمامی حادثهدیدگان انجام شده است.
دکتر عسگری در پایان با اشاره به آمادگی شبانهروزی اورژانس با تجهیزات و نیروهای متخصص، از هماستانیها خواست تنها در مواقع ضروری با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و از تماسهای غیرضروری و مزاحم خودداری کنند.