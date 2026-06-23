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جاده چالوس یک‌طرفه شد/ممنوعیت تردد از شمال به جنوب تا تخلیه بار ترافیکی

جاده چالوس یک‌طرفه شد/ممنوعیت تردد از شمال به جنوب تا تخلیه بار ترافیکی
کد خبر : 1803370
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی و یک‌طرفه شدن محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت 9:00 صبح امروز به دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی موجود، از ساعت 9:00 صبح امروز 2 تیرماه محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب از مبدأ مرزن‌آباد اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، تردد کلیه وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب) در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع شده و همزمان تردد خودروها از مسیر (جنوب به شمال) این 2 محور به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت ترافیکی با هدف تخلیه بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اجرا شده و تا زمان روان‌سازی تردد و کاهش حجم ترافیک ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با توصیه به رانندگانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند، گفت: مسافران می‌توانند برای رسیدن به مقصد از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه و همچنین محور قزوین ـ رشت استفاده کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی محورهای مواصلاتی را از طریق منابع رسمی پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی دریافت کنند تا از بروز معطلی در مسیر جلوگیری شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در اجرای محدودیت‌های ترافیکی داشته باشند.

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