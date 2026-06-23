به گزارش ایلنا، مجید سلیمی، در تشریح برنامه این دوره‌ها اظهار داشت: ثبت‌نام متقاضیان در بازه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و به صورت تفکیکی بر اساس رشته‌ها انجام می‌شود.

سلیمی ادامه داد: در روز شنبه ۶ تیرماه، متقاضیان رشته‌های گلیم بافی، آینه‌کاری و اصول کاربندی می‌توانند در مرکز آموزش حضور یابند.

وی افزود: در روز یکشنبه ۷ تیرماه، ثبت‌نام برای رشته‌های ساخت سازهای سنتی و قلاب‌بافی در مرکز آموزش و همچنین رشته قلم‌زنی روی مس در دو مکان محله سنگ‌سیاه و ارگ کریم‌خانی برگزار خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی فارس در ادامه تصریح کرد: در روز دوشنبه ۸ تیرماه، پذیرش متقاضیان رشته خاتم‌سازی در محله سنگ‌سیاه و ارگ کریم‌خانی و پذیرش متقاضیان رشته زیورآلات سنتی در مرکز آموزش صورت می‌گیرد.

وی گفت: روز سه‌شنبه ۹ تیرماه به ثبت‌نام رشته منبت‌چوب در مرکز آموزش و ارگ کریم‌خانی و همچنین رشته میناکاری مس در مرکز آموزش اختصاص یافته است.

​معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی فارسخاطرنشان کرد: در روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، متقاضیان رشته‌های حکاکی روی سنگ، مصنوعات چرمی دست‌دوز و تذهیب و نگارگری می‌توانند در مرکز آموزش حضور یابند.

سلیمی در مورد الزامات ثبت نام تأکید کرد: متقاضیان باید همراه با دو قطعه عکس ۳×۴ جدید، اصل و تصویر کارت ملی به محل ثبت‌نام مراجعه کنند و لازم به ذکر است که تهیه ابزار و مواد اولیه هر رشته بر عهده هنرجویان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام در کلاس ها رایگان و ظرفیت آن محدود است، تاکید کرد: اولویت با کسانی است که زودتر مراجعه کنند.

سلیمی بیان کرد: علاقه مندان می وانند جهت ثبت نام به آدرس شیراز، بلوار سیبویه، جنب پمپ بنزین نوشین‌نیا، مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری صنایع‌دستی شیراز مراجعه کنند.