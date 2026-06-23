معاون صنایعدستی میراث فرهنگی فارس:
ثبتنام دورههای تابستانی صنایعدستی شیراز آغاز شد
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس، با هدف ترویج فرهنگ هنری و حمایت از صنایعدستی، از آغاز ثبتنام در کلاسهای آموزشی تابستان سال ۱۴۰۵ در «مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری صنایعدستی شیراز» خبر داد.
سلیمی ادامه داد: در روز شنبه ۶ تیرماه، متقاضیان رشتههای گلیم بافی، آینهکاری و اصول کاربندی میتوانند در مرکز آموزش حضور یابند.
وی افزود: در روز یکشنبه ۷ تیرماه، ثبتنام برای رشتههای ساخت سازهای سنتی و قلاببافی در مرکز آموزش و همچنین رشته قلمزنی روی مس در دو مکان محله سنگسیاه و ارگ کریمخانی برگزار خواهد شد.
معاون صنایعدستی میراث فرهنگی فارس در ادامه تصریح کرد: در روز دوشنبه ۸ تیرماه، پذیرش متقاضیان رشته خاتمسازی در محله سنگسیاه و ارگ کریمخانی و پذیرش متقاضیان رشته زیورآلات سنتی در مرکز آموزش صورت میگیرد.
وی گفت: روز سهشنبه ۹ تیرماه به ثبتنام رشته منبتچوب در مرکز آموزش و ارگ کریمخانی و همچنین رشته میناکاری مس در مرکز آموزش اختصاص یافته است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی فارسخاطرنشان کرد: در روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، متقاضیان رشتههای حکاکی روی سنگ، مصنوعات چرمی دستدوز و تذهیب و نگارگری میتوانند در مرکز آموزش حضور یابند.
سلیمی در مورد الزامات ثبت نام تأکید کرد: متقاضیان باید همراه با دو قطعه عکس ۳×۴ جدید، اصل و تصویر کارت ملی به محل ثبتنام مراجعه کنند و لازم به ذکر است که تهیه ابزار و مواد اولیه هر رشته بر عهده هنرجویان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام در کلاس ها رایگان و ظرفیت آن محدود است، تاکید کرد: اولویت با کسانی است که زودتر مراجعه کنند.
سلیمی بیان کرد: علاقه مندان می وانند جهت ثبت نام به آدرس شیراز، بلوار سیبویه، جنب پمپ بنزین نوشیننیا، مرکز آموزش، پژوهش و نوآوری صنایعدستی شیراز مراجعه کنند.