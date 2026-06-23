امکان صدور مجوز کسبوکار برای اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شد
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان از فراهم شدن امکان صدور مجوز کسبوکار برای اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای تسهیل سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی دانست.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، با اشاره به رفع موانع موجود در فرآیند احراز هویت اتباع خارجی اظهار داشت: با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، مشکلات مربوط به احراز هویت اتباع در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برطرف شده و همچنین الزام ارائه گواهی اشتغال حذف شده است؛ از اینرو، امکان ثبت درخواست و صدور مجوز کسبوکار برای اتباع خارجی واجد شرایط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده است.
وی افزود: این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری انجام شده و زمینه حضور فعالتر سرمایهگذاران خارجی در فعالیتهای اقتصادی کشور را فراهم میکند.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای اتباع حقوقی تصریح کرد: برای این گروه نیز سازوکاری جدید طراحی شده است که بر اساس آن، امکان ثبت درخواست از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها فراهم شده تا پیش از رفع کامل مشکلات احراز هویت الکترونیکی، فرآیند آغاز فعالیت اقتصادی آنان بدون وقفه انجام شود.
دسینه در پایان با تأکید بر اهمیت تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار خاطرنشان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در راستای حمایت از سرمایهگذاران، بهبود محیط کسبوکار و ارائه خدمات الکترونیکی، تمام ظرفیتهای خود را برای تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز به کار خواهد گرفت.