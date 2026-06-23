کشف مقدار ۳ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه در لرستان

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، سه‌شنبه دوم تیر مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی اقدامات اطلاعاتی و اشراف کامل بر تحرکات عناصر قاچاق، از انتقال یک محموله مواد مخدر به داخل استان مطلع شدند.

بررسی‌های تخصصی نشان داد قاچاقچیان قصد داشتند محموله مذکور را با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو از یکی از استان‌های مرکزی کشور به لرستان منتقل و در سطح استان توزیع کنند. در همین راستا، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای یک عملیات منسجم، هدفمند و هماهنگ، خودروی حامل مواد مخدر را در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و زیر ضربه قرار داده و متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، مقدار ۳ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه کشف، همچنین در ادامه این عملیات و در راستای برخورد قاطع با شبکه‌های توزیع مواد مخدر، ۴ نفر از توزیع‌کنندگان حرفه‌ای و شناخته‌شده مواد مخدر استان شناسایی و دستگیر شدند.

متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر عزم راسخ پلیس در مقابله بی‌امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کشف ۶۰۰ گرم طلای سرقتی در بروجرد و دستگیری سارق در خارج از استان

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد در پی شکایت یکی از شهروندان بروجردی مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از منزل وی، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بروجرد با انجام اقدامات تخصصی، اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، موفق به شناسایی سارق حرفه‌ای جواهرات در خارج از استان شدند، که پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

در بازرسی از محل اختفای متهم، حدود ۶۰۰ گرم طلای سرقتی متعلق به مالباخته کشف شد، سارق در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف، که پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات و ادله موجود برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

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