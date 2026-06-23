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معاون استانداری لرستان:

دره شیرز با قابلیت های ثبت جهانی در انتظار تکمیل زیرساخت‌هاست

دره شیرز با قابلیت های ثبت جهانی در انتظار تکمیل زیرساخت‌هاست
کد خبر : 1803304
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: دره شیرز یکی از آثار طبیعی فاخر، کم‌نظیر و دارای ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری در استان لرستان است که از شهرت ملی و بین‌المللی برخوردار بوده و ثبت جهانی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز سه شنبه دوم تیر ماه در جلسه بررسی موانع ثبت جهانی دره شیرز، با اشاره به موانع موجود در مسیر ثبت جهانی این اثر طبیعی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، موضوع راه دسترسی به این منطقه بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تعهد اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، مقرر شد سال ۱۴۰۵ حدود چهار کیلومتر از مسیر خاکی منتهی به دره شیرز آسفالت و کل مسیر نیز بهسازی شود. 

وی ادامه داد: نصب تابلوهای راهنما و کیلومترشمار در طول مسیر در دستور کار قرار خواهد گرفت تا گردشگران و بازدیدکنندگان بتوانند با سهولت بیشتری به این منطقه دسترسی داشته باشند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان  با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری دره شیرز بیان کرد: مقرر شد شهرداری و شورای اسلامی شهر کوهدشت از ظرفیت بیلبوردهای شهری برای معرفی این جاذبه طبیعی و اطلاع‌رسانی به گردشگران استفاده کنند. 

مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ورودی دره شیرز اشاره کرد و گفت: با توجه به برخی موانع و مستحدثات موجود در ورودی این منطقه، مقرر شد پس از انجام بررسی‌های کارشناسی توسط دفتر فنی استانداری، اداره‌کل منابع طبیعی و امور اراضی، موضوع از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. 

وی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی کارشناسی، از طریق سازوکارهای قانونی نسبت به رفع موانع و جمع‌آوری هرگونه مستحدثات مزاحم برای گردشگران در ورودی دره شیرز اقدام خواهد شد تا زمینه توسعه گردشگری و تسهیل حضور بازدیدکنندگان فراهم شود. 

نماینده مردم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مربوطه زمینه ثبت جهانی دره شیرز را فراهم کنند، اظهار کرد: متاسفانه در سنوات گذشته به دلایل نامعلوم برخی اقدام به ایجاد تاسیسات در این منطقه بکر گردشگری کردند که باید تعیین تکلیف شوند. 

علی امامی راد خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های خدادادی و بی‌نظیر دره شیرز باید لرستان را به جهان معرفی کنیم.

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