ضرورت ثبت «روز جهانی مبارزه با سلاح های نامتعارف کشتارجمعی» در تقویم بین المللی

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سید ابوالحسن عمرانی با اشاره به حمله وحشیانه آمریکا با موشک‌های نامتعارف prsm به لامرد فارس در روز نخست جنگ رمضان گفت: این تسلیحات که برای نخستین بار بصورت عملیاتی آزمایش شد، باعث کشته و مجروح شدن جمع زیادی از شهروندان غیر نظامی در عرض چند ثانیه گردید و باب تازه‌ای پیرامون تسلیحات کشتار جمعی در میان کارشناسان و تحلیلگران حوزه نظامی در سطح بین المللی باز نمود.

وی ادامه داد: آنچه را که صاحب‌نظران پیرامون این نوع موشک مطرح کرده‌اند این است که باشیوه‌ای نامتعارف، پیش از برخورد به هدف در هوا منفجر و 180هزار گلوله تنگستن در زاویه 360 درجه پرتاب می‌کند.

سید ابوالحسن عمرانی گفت: در راستای تلاش برای محکومیت این اقدام ددمنشانه و یادکرد روز 28 فوریه 2026 ثبت روزی با عنوان «روزجهانی مبارزه با سلاح‌های نا متعارف کشتارجمعی» در تقویم بین المللی ضروری به نظر می رسد. این کار ضمن محکومیت جنایت رژیم تروریست امریکا در حمله و کشتار غیر نظامیان، گامی در جهت تنویر افکار عمومی در سطح جهان و به حرکت واداشتن سازمانهای بین المللی در راستای اقدام و مبارزه عملی با تولید و استفاده از این گونه تسلیحات خواهد بود.

پیشنهاد دهنده این طرح ضمن تاکید بر اهمیت این موضوع یادآورشد:موارد مشابه این نام، «روز جهانی منع سلاح های هسته ای» که در تقویم بین المللی بمناسبت روز 6 اوت 1445و سالگرد حمله اتمی امریکا به هیروشیما و «روز مبارزه با سلاح های میکروبی و شیمیایی» در تقویم رسمی ایران بمناسبت 8تیر1366سالگرد حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت می‌باشد.

این نویسنده و مستندساز افزود: دلایل توجیهی به انضمام اسناد مربوطه به کمیسیون ملی یونسکو ارسال و فرآیند پی گیری این موضوع از طریق مراجع ذی ربط در دست اقدام می باشد. امید می رود با همکاری مقامات مسئول نسبت به بررسی و تصویب این طرح اقدام و در راستای تلاش در جهت ثبت این مناسبت در تقویم بین‌المللی تمهیدات لازم اعمال گردد.

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