خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف ۲ خودرو با سرعت غیرمجاز در محور اردبیل_خلخال

توقیف ۲ خودرو با سرعت غیرمجاز در محور اردبیل_خلخال
کد خبر : 1803271
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه اردبیل-خلخال از توقیف ۲ خودروی سواری پژو پارس و لوکانو با سرعت ۱۷۰ کیلومتر در ساعت در محور اردبیل-خلخال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فخرالدین اصغری اظهار کرد:  ماموران پلیس راه "اردبیل-خلخال" هنگام تامین امنیت ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محور "اردبیل-خلخال"، ۲  دستگاه سواری پژو پارس و لوکانو را به علت رفتارهای ترافیکی پرخطر راننده، سبقت غیرمجاز و سرعت  ۱۷۰  کیلومتر در ساعت، متوقف کردند.

وی افزود: با هماهنگی به عمل آمده هر ۲ خودرو در خلخال توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.

رئیس پلیس راه اردبیل-خلخال با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی لازمه ایمنی عبور و مرور است؛ خاطر نشان کرد: تخلفات حادثه ساز رانندگی خط قرمز ماموران پلیس راه بوده و ماموران پلیس راه با رانندگانی که با انجام تخلفات و تخطی از قانون، جان رانندگان دیگر و ایمنی عبور و مرور را با مخاطره مواجه کنند؛ قاطع، بدون اغماض و برابر مقررات خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی