توقیف ۲ خودرو با سرعت غیرمجاز در محور اردبیل_خلخال

به گزارش ایلنا، سرهنگ فخرالدین اصغری اظهار کرد: ماموران پلیس راه "اردبیل-خلخال" هنگام تامین امنیت ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محور "اردبیل-خلخال"، ۲ دستگاه سواری پژو پارس و لوکانو را به علت رفتارهای ترافیکی پرخطر راننده، سبقت غیرمجاز و سرعت ۱۷۰ کیلومتر در ساعت، متوقف کردند.

وی افزود: با هماهنگی به عمل آمده هر ۲ خودرو در خلخال توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.

رئیس پلیس راه اردبیل-خلخال با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی لازمه ایمنی عبور و مرور است؛ خاطر نشان کرد: تخلفات حادثه ساز رانندگی خط قرمز ماموران پلیس راه بوده و ماموران پلیس راه با رانندگانی که با انجام تخلفات و تخطی از قانون، جان رانندگان دیگر و ایمنی عبور و مرور را با مخاطره مواجه کنند؛ قاطع، بدون اغماض و برابر مقررات خواهد بود.

انتهای پیام/