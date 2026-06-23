خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی خرید تضمینی بیش از ۳۶ هزار تن گندم در شهرستان البرز

پیش‌بینی خرید تضمینی بیش از ۳۶ هزار تن گندم در شهرستان البرز
کد خبر : 1803243
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از آغاز فصل برداشت محصولات پاییزه و خرید تضمینی گندم، جو و کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می شود امسال بیش از ۳۶ هزار تن گندم از سطح ۷۱۰۰ هکتار اراضی آبی و ۲۲۰۰ هکتار اراضی دیم شهرستان البرز برداشت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی‌آزاد ایمانی در این باره گفت: پیش‌بینی می شود امسال بیش از ۳۶ هزار تن گندم از سطح ۷۱۰۰ هکتار اراضی آبی و ۲۲۰۰ هکتار اراضی دیم شهرستان البرز تولید و تحویل مراکز خرید تضمینی شود.

وی افزود: پایش مستمر مزارع، ارائه توصیه‌های فنی و زراعی توسط کارشناسان، شرایط مناسب بارندگی و همراهی کشاورزان موجب شده است محصول گندم امسال از نظر کمی و کیفی در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی البرز یادآور شد: از سطح ۲۷۰۰ هکتار اراضی زیر کشت جو آبی نیز حدود ۱۳ هزار تن محصول برداشت و تولید شده است. در ضمن از ۳۵۰ هکتار اراضی زیر کشت کلزا، بیش از ۷۰۰ تن دانه کلزا برداشت و توسط مراکز خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

وی ادامه داد: در راستای تسهیل عملیات برداشت، ۵۰ دستگاه کمباین فعال پس از بازدید فنی و دریافت تأییدیه کارشناسان مکانیزاسیون به کشاورزان معرفی شده‌اند که این اقدام نقش مؤثری در افزایش سرعت برداشت و کاهش ضایعات محصول داشته است.

ایمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه مرکز خرید تضمینی در حال ارائه خدمات و خرید محصولات استراتژیک کشاورزان هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی