۸۲ عملیات امداد و نجات توسط هلال احمر چهارمحال و بختیاری انجام شد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از اجرای ۸۲ عملیات امداد و نجات در سطح استان طی بازه زمانی اول خرداد تا اول تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: نیروهای امدادی هلالاحمر در طول یک ماه گذشته با آمادگی کامل در حوادث جادهای، کوهستانی، محیطهای آبی و سایر مأموریتهای امدادی حضور یافته و در مجموع ۸۲ عملیات امداد و نجات را به انجام رساندند.
وی افزود: از مجموع حوادث ثبتشده، ۵۱ مورد مربوط به تصادفات جادهای، ۱۰ مورد حوادث کوهستانی، ۵ مورد حوادث محیطهای آبی، ۳ مورد حمله حیوانات و ۸ مورد سایر فوریتهای پزشکی بوده است که توسط امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر پوشش داده شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار حادثهدیدگان گفت: در این بازه زمانی، ۱۹۶ نفر در حوادث مختلف دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۴۸ نفر مصدوم و ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند. وی ادامه داد: همچنین امدادگران هلالاحمر به ۷ نفر خدمات امدادی و کمکهای اولیه ارائه کردند.
طاهری گفت: در راستای انجام مأموریتهای امدادی، ۳ عملیات رهاسازی فنی برای نجات مصدومان محبوس در خودروها انجام شد و ۲ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و کارکنان این جمعیت، بر رعایت نکات ایمنی بهویژه در سفرهای جادهای، فعالیتهای کوهنوردی و حضور در محیطهای آبی تأکید کرد و افزود: هلالاحمر استان با بهرهگیری از توان تخصصی نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی، بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به هماستانیها و مسافران است.