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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی خبر داد:

3 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور طبس به یزد

3 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور طبس به یزد
کد خبر : 1803110
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رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی به وقوع حادثه رانندگی مرگبار در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: برخورد 2 دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور طبس به یزد 3 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سانحه رانندگی در کیلومتر 60 محور طبس به یزد، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد که در این حادثه رانندگی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس که از یزد به سمت مشهد در حرکت بود با یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس دیگر که از مشهد به سمت شیراز در حال تردد بود، برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در پی شدت برخورد، هر 2 خودرو دچار حریق شدند. در نتیجه این حادثه 3 نفر در صحنه تصادف جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد. تنها مصدوم این حادثه رانندگی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ کاظمی به علت وقوع این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص تصریح کرد: علت این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه استان خراسان جنوبی، انحراف به چپ ناشی از خواب‌آلودگی راننده سواری پژو پارس در مسیر یزد به مشهد اعلام شده است.

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