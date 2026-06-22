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۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در لامرد کشف شد

۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در لامرد کشف شد
کد خبر : 1803108
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فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در بازرسی از سواری پژو پارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان با اعلام این خبر گفت: در راستای برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی لامرد حین بررسی و کنترل خودروهای عبوری به یک سواری پژو پارس مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز با اقدامات فنی خودرو متوقف و ماموران موفق شدند در بازرسی از آن ۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ امجدیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگارهای مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

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خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
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