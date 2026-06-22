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جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

​انهدام باند سارقان سریالی منازل در استان مازندران / ارزش اموال سرقتی 356 میلیارد ریال برآورد شد

​انهدام باند سارقان سریالی منازل در استان مازندران / ارزش اموال سرقتی 356 میلیارد ریال برآورد شد
کد خبر : 1803107
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جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران به انهدام و متلاشی شدن یک باند سارقان سریالی در استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: باند سارقان سریالی منازل با کشف 356 میلیارد ریال اموال مسروقه در این استان منهدم و متلاشی شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ صمد کلاگر افزود: در راستای بررسی و پیگیری پرونده‌های سرقت منازل به ویژه منازل ویلایی در ییلاقات خوش‌نشین شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی، ساری، قائمشهر و ... مراتب در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به سریالی بودن سرقت‌ها و با پیگیری‌های شبانه‌روزی و استفاده از توان فنی و عملیاتی مأموران پلیس آگاهی، 6 متهم به سرقت در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در عملیات‌های جداگانه و غافلگیرانه دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران به اعترافات سارقان دستگیر شده در بازجویی‌ها و تحقیقات پلیسی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: سارقان در بازجویی‌ها و تحقیقات پلیس به سرقت منازل ویلایی در شهرستان‌های مختلف اقرار کردند.

سرهنگ کلاگر به ارزش ریالی اموال سرقت شده از سوی سارقان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: ارزش اموال سرقتی کشف شده 356 میلیارد ریال برآورد شده است. تاکنون 59 مال‌باخته در این زمینه شناسایی شده‌اند و اموال خود را نیز دریافت کردند.

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