به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر و فرایند دستگیری مزدوران و عناصر وابسته به دشمنان کشور اشاره شده و در این رابطه آمده است: در پی رصدهای اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی، 3 نفر از عناصر اصلی میدانی (لیدر) شبکه خرابکاری خیابانی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به نام‌های «مراد-ع»، «مهدی-ک» و «رضا-ف» با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان در اداره‌کل اطلاعات استان ایلام شناسایی و دستگیر شده‌اند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: عوامل دستگیر شده دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، از اراذل و اوباش سابقه‌دار شهرهای ایلام، ملکشاهی و سرابله هستند که در دی ماه 1404 با اقدامات ضدامنیتی خود، ایفای نقش کرده و ضمن تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی و همچنین تیراندازی، تصویربرداری و نمادسازی از خود (انتشار تصویری با قمه و نقاب روی صندلی یک بانک در وسط خیابان)، اقدام به ایجاد ناامنی و رعب و وحشت بین شهروندان کرده بودند.

وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه خود به ادوات نظامی و جنگی کشف شده از 3 نفر عنصر اصلی میدانی (لیدر) شبکه خرابکاری خیابانی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در استان ایلام اشاره کرده و در این خصوص آورده است: از لیدرهای دستگیر شده اداوات نظامی و جنگی متعددی کشف شده است. این ادوات شامل 3 قالب TNT، یک قبضه کلاشنیکف، یک قبضه نارنجک و تعداد زیادی سلاح سرد از جمله قمه بوده که در نهایت کشف و ضبط شده است.

در این اطلاعیه عنوان شده است: 14 نفر از مزدوران شبکه خرابکاری خیابانی دشمنان که مترصد فرصت برای اجرای دستورات دشمن در بازه زمانی جنگ رمضان بودند، شناسایی و بازداشت شدند. بخش قابل توجهی از مزدوران دستگیر شده ضمن ارائه‌ اطلاعات به شبکه‌ تروریستی و جاسوسی اینترنشنال و گروهک‌های صهیونیستی سلطنت‌طلب، در کودتای دی ماه 1404 فعال بوده و نقش مؤثری در حمله به مراکز و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف استان ایلام داشتند.

در اطلاعیه فوق همراهی شهروندان در رصد و گزارش موارد مشکوک حوزه امنیتی بسیار ضروری اطلاق شده و آمده است: در پایان ضمن تشکر مجدد از شهروندان گرامی برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین و سریعترین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات کشور با شماره (113) و یا درگاه‌های رسمی این وزارتخانه، در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @vaja 113 با تیک آبی گزارش کنند.

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