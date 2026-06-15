به گزارش ایلنا، امیر انصاری در مراسم امضاء تفاهم‌نامه همکاری حفاظت از «سیاه‌گوش» استان مرکزی، افزود: موضوع اصلی این همکاری، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی این گونه، کاهش تهدیدات انسانی و صنعتی و همچنین تقویت فرهنگ عمومی در راستای پاسداری از حیات‌وحش است.

وی به اهداف تفاهم‌نامه مذکور اشاره کرده و ادامه داد: کاهش تعارضات انسان و حیات‌وحش، مدیریت علمی زیستگاه‌ها و کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های تولیدی و صنعتی از اهداف کلیدی این تفاهم‌نامه است که امیدواریم با این اقدام، شاهد پایداری جمعیت این گونه ارزشمند در استان باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی به تعهداتی که طرفین تفاهم‌نامه باید به آن پایبند باشند اشاره کرده و اظهار داشت: در این تفاهم‌نامه طرفین متعهد شدند با رویکردی علمی و حمایتی، نسبت به اجرای برنامه‌های حفاظت از تنوع زیستی و ارتقاء کیفیت زیستگاه‌های هدف اهتمام ورزند.

انصاری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی صنایع در قبال محیط‌زیست تأکید داشته و تصریح کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت‌های بین‌بخشی را برای حفظ تنوع زیستی استان در اولویت قرار داده است.

وی به جایگاه زیستی «سیاه‌گوش» در اکوسیستم‌های استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: سیاه‌گوش از گربه‌سانان ارزشمند و حفاظت‌شده کشور است که به دلیل نقش مهم در چرخه حیات و حساسیت‌های زیستی، حفاظت از آن نیازمند مشارکت همگانی و مدیریت همه‌جانبه زیستگاه‌ها است.

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