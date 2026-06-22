درگیری مسلحانه شکارچیان غیرمجاز با محیط بانان در سبزکوه؛ ۲ محیط بان زخمی شدند

به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: در پی حضور شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات سخت گذر منطقه حفاظت شده سبزکوه و درگیری مسلحانه آنان با نیروهای یگان حفاظت، دو محیط بان زخمی شدند.

وی افزود: شکارچیان با در اختیار داشتن یک قبضه سلاح گلوله زن ۲۷۰، یک راس کل وحشی را شکار کرده بودند که بلافاصله عملیات تخصصی تعقیب و مراقبت آغاز شد.

کریمی بیان کرد: در جریان دستگیری متخلفان و مقاومت آنان، محیط بانان دچار جراحت شدند که خوشبختانه وضعیت عمومی آنان مساعد گزارش شده است.

وی از پایان موفقیت آمیز عملیات ۴۸ ساعته یگان حفاظت خبر داد و گفت: در این ماموریت نفس گیر، سه شکارچی غیرمجاز مسلح دستگیر شدند.

مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری همچنین به وقوع آتش سوزی همزمان با این عملیات در منطقه سبزکوه اشاره کرد و افزود: بلافاصله پس از درگیری، گزارش های مردمی و اعلام محیط بانان مبنی بر مشاهده حریق دریافت شد و نیروهای یگان حفاظت به محل اعزام شدند.

کریمی گفت: با تلاش شبانه روزی محیط بانان، همکاری جوامع محلی و اداره منابع طبیعی، آتش سوزی در ارتفاعات جنگلی مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

وی ضمن تقدیر از ایثار و تلاش محیط بانان، تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست با اشراف کامل بر عرصه های طبیعی استان، هرگونه تعرض به حیات وحش و تخریب زیستگاه را با قاطعیت قانونی پاسخ می دهد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: منطقه حفاظت شده سبزکوه با مساحت بیش از ۵۱ هزار هکتار، در ۱۵۰ کیلومتری مرکز استان و ۳۰ کیلومتری شهر لردگان واقع شده و زیستگاهی ارزشمند با تنوع زیستی غنی شامل گونه هایی چون پلنگ، کل و بز وحشی، خرس قهوه ای و جنگل های بلوط زاگرس است.

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