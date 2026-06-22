با حکم وزیر کشور؛
احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس شد
طی حکمی از سوی اسکندر مومنی وزیر کشور، سید احمد احمدی زاده به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس منصوب شد.
به گزارش ایلنا، در این حکم خطاب به احمدیزاده آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار فارس، به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس منصوب میشوید.
این حکم می افزاید: امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاههای کشوری و لشکری استان و بهرهگیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامهها و سیاستهای دولت «وفاق ملی» و وزارت متبوع و نیز خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق و مؤید باشید.
در ادامه این حکم خطاب به احمدی زاده آمده است: توفیق روزافزونتان را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و پیروی از منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
پیش از این حجت الله رضایی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار فارس بود که تا زمستان سال گذشته این مسئولیت را بر عهده داشت و از آن زمان تاکنون جلیل حسنی به عنوان سرپرست این معاونت ایفای نقش میکرد.