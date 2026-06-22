به گزارش ایلنا، در این عملیات مشترک که با دستور مقام قضایی انجام شد، تعدادی واکسن قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال کشف و سه متهم به مراجع قانونی معرفی شدند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فروش واکسن گارداسیل با قیمت‌های گزاف و غیرمصوب، تیم‌های بازرسی این معاونت رصد و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

محمدجواد خشنود افزود: با پیگیری سرنخ‌ ها، کارشناسان موفق به شناسایی یک شبکه زنجیره‌ای شدند که واکسن‌های مذکور را از طریق واسطه‌هایی تهیه و به صورت غیرقانونی توزیع می‌کردند.

وی تصریح کرد: پس از اطمینان از فعالیت مجرمانه این باند و اخذ مجوزهای لازم از مقام قضایی، در عملیاتی مشترک با پلیس امنیت اقتصادی، محل اختفای این داروها مورد بازرسی قرار گرفت و تعدادی واکسن گارداسیل که به صورت کاملاً غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده بود، کشف و ضبط گردید. ارزش این محموله بالغ بر یک میلیارد و پانصد هزار تومان برآورد شده است.

در همین راستا، سه نفر از عوامل اصلی این شبکه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن تاکید بر خطرات جدی مصرف داروهای قاچاق و خارج از شبکه توزیع رسمی به دلیل احتمال تقلبی بودن و عدم رعایت زنجیره سرد، از شهروندان درخواست کرد برای تهیه واکسن گارداسیل تنها به داروخانه‌های منتخب و واحدهایی که تحت نظارت رسمی این معاونت هستند مراجعه کنند تا از سلامت و اصالت دارو اطمینان کامل داشته باشند.

خشنود یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف دارویی یا فروش خارج از شبکه، مراتب را جهت پیگیری به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.

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