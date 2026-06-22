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اورژانس استان مرکزی اعلام کرد:

برخورد خودروی سمند با عابر پیاده در شهر اراک یک کشته برجای گذاشت

برخورد خودروی سمند با عابر پیاده در شهر اراک یک کشته برجای گذاشت
کد خبر : 1803012
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روابط‌عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با عابر پیاده در شهر اراک، یک نفر کشته شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری سمند با عابر پیاده در محدوده بلوار کشاورز شهر اراک، به سامانه اورژانس استان مرکزی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم فوریت‌های‌ پزشکی به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شد. متأسفانه در این سانحه رانندگی، فرد عابر پیاده که مردی حدود 70 ساله بود بر اثر شدت جراحاتی که به وی وارد شده بود، در دم جان خود را از دست داد.

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