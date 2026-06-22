معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شیراز در حاشیه‌ی این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد یک چارچوب مشترک برای برنامه‌ریزی، حمایت و تسهیل در اجرای پروژه‌های مسکونی و سازمانی امضا شده است.

خلیل حاجی‌پور افزود: براساس مفاد این توافق‌نامه، دو طرف متعهد می‌شوند از توانمندی‌های مدیریتی، علمی و اجرایی متقابل برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط، تأمین منابع مالی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی در حوزه‌های مربوطه استفاده کنند.

حاجی‌پور ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این همکاری، تسهیل در فرآیند تأمین مسکن برای اعضای واجد شرایط طرفین و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فنی برای افزایش بهره‌وری و تسریع در اجرای پروژه‌ها در سطح ملی و استانی است. همچنین، در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها، برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های توانمندسازی برای ارتقای دانش فنی و مدیریتی متخصصان و ذ‌ی‌نفعان پروژه‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شیراز گفت: در ادامه‌ی این همکاری، کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برای بررسی فنی، حقوقی و اقتصادی پروژه‌ها و تصمیم‌سازی‌های لازم تشکیل خواهد شد.