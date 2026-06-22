سرهنگ هادی عبادی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: محدودیت‌های ترافیکی پنج روزه در محورهای ارتباطی مازندران که از فردا سه‌شنبه آغاز می‌شود، تا روز شنبه آینده تداوم خواهد داشت.

وی در ارتباط با وضعیت ترافیکی محورهای ارتباطی مازندران اظهار داشت: در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس در محدوده سیاه بیشه، ترافیک خودرویی سنگین گزارش شده است.

سرهنگ عبادی، با بیان اینکه محورهای چالوس و فیروزکوه دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است، خاطرنشان کرد: تردد خودروها در جاده‌های هراز، فیروزکوه، آزاد راه تهران شمال و همچنین مسیر شمال به جنوب جاده چالوس هم اکنون به صورت عادی روان در جریان است.

رئیس پلیس راه مازندران، رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و ادامه داد: پلیس به‌ شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه‌ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد.

سرهنگ عبادی گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

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