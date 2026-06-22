پایان کمپین ۱۴ روزه نظام مهندسی مازندران با محوریت درسآموختههای زلزله رودبار
کمپین ۱۴ روزه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با محوریت بازخوانی درسآموختههای زلزله رودبار و تأکید بر ارتقای ایمنی و کیفیت ساختوساز، در سالروز وقوع این حادثه به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، کمپین ۱۴ روزه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران که از ۱۸ خردادماه به مناسبت سالروز زلزله رودبار و منجیل با هدف بازخوانی درسهای این حادثه و تبیین الزامات فنی ساختوساز ایمن آغاز شده بود، در ۳۱ خردادماه و همزمان با سالروز وقوع این زلزله به کار خود پایان داد.
این کمپین تخصصی با تمرکز بر سه محور «درسهای تاریخی»، «دانش مهندسی» و «ارتقای ایمنی» برگزار شد و تلاش داشت ضمن مرور تجربه یکی از مهمترین زلزلههای تاریخ معاصر کشور، اهمیت رعایت استانداردهای فنی و مقررات ملی ساختمان را در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر ساختوساز تبیین کند.
در جریان این کمپین، مجموعهای از محتواهای آموزشی با محوریت ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰، الزامات مقررات ملی ساختمان و ضرورت بهکارگیری دانش روز مهندسی در افزایش ایمنی و تابآوری سازهها تولید و منتشر شد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در این برنامه دو هفتهای با بازخوانی ابعاد مختلف زلزله رودبار و منجیل و مرور روند تحول ضوابط فنی در کشور، بر نقش آموزش، نظارت تخصصی و اجرای صحیح مقررات در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی تأکید کرد.
این سازمان همچنین توسعه آموزشهای تخصصی را یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای کیفیت ساختوساز عنوان کرده و در همین راستا طی سال گذشته ۳۶ دوره آموزشی تخصصی و مهارتمحور برای بیش از ۳۶۰۰ نفر از مهندسان عضو برگزار کرده است.
کمپین اخیر نیز در ادامه همین رویکرد آموزشی اجرا شد و با هدف انتقال تجربیات تاریخی، افزایش آگاهی تخصصی و تبیین دقیقتر الزامات آییننامهای در حوزه ساختوساز شکل گرفت.
در پایان این کمپین، سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان زلزله رودبار و منجیل، بر تداوم مسیر ارتقای کیفیت ساختوساز، توسعه آموزشهای تخصصی و اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان به عنوان مهمترین الزامات افزایش ایمنی و تابآوری سازهها تأکید کرد.
گفتنی است این کمپین با تولید و انتشار اینفوگرافیکها، پوسترهای تخصصی، کلیپهای آموزشی و گفتوگوهای تخصصی با مدیران و کارشناسان برگزار شد و با استقبال جامعه مهندسی استان مازندران همراه بود.