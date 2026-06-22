به گزارش ایلنا، کمپین ۱۴ روزه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران که از ۱۸ خردادماه به مناسبت سالروز زلزله رودبار و منجیل با هدف بازخوانی درس‌های این حادثه و تبیین الزامات فنی ساخت‌وساز ایمن آغاز شده بود، در ۳۱ خردادماه و همزمان با سالروز وقوع این زلزله به کار خود پایان داد.

این کمپین تخصصی با تمرکز بر سه محور «درس‌های تاریخی»، «دانش مهندسی» و «ارتقای ایمنی» برگزار شد و تلاش داشت ضمن مرور تجربه یکی از مهم‌ترین زلزله‌های تاریخ معاصر کشور، اهمیت رعایت استانداردهای فنی و مقررات ملی ساختمان را در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت‌وساز تبیین کند.

در جریان این کمپین، مجموعه‌ای از محتواهای آموزشی با محوریت ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰، الزامات مقررات ملی ساختمان و ضرورت به‌کارگیری دانش روز مهندسی در افزایش ایمنی و تاب‌آوری سازه‌ها تولید و منتشر شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در این برنامه دو هفته‌ای با بازخوانی ابعاد مختلف زلزله رودبار و منجیل و مرور روند تحول ضوابط فنی در کشور، بر نقش آموزش، نظارت تخصصی و اجرای صحیح مقررات در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی تأکید کرد.

این سازمان همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز عنوان کرده و در همین راستا طی سال گذشته ۳۶ دوره آموزشی تخصصی و مهارت‌محور برای بیش از ۳۶۰۰ نفر از مهندسان عضو برگزار کرده است.

کمپین اخیر نیز در ادامه همین رویکرد آموزشی اجرا شد و با هدف انتقال تجربیات تاریخی، افزایش آگاهی تخصصی و تبیین دقیق‌تر الزامات آیین‌نامه‌ای در حوزه ساخت‌وساز شکل گرفت.

در پایان این کمپین، سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان زلزله رودبار و منجیل، بر تداوم مسیر ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، توسعه آموزش‌های تخصصی و اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان به عنوان مهم‌ترین الزامات افزایش ایمنی و تاب‌آوری سازه‌ها تأکید کرد.

گفتنی است این کمپین با تولید و انتشار اینفوگرافیک‌ها، پوسترهای تخصصی، کلیپ‌های آموزشی و گفت‌وگوهای تخصصی با مدیران و کارشناسان برگزار شد و با استقبال جامعه مهندسی استان مازندران همراه بود.

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