استاندار گلستان خبرداد:
۴۸ درصد جمعیت گلستان در روستاها سکونت دارند
استاندار گلستان گفت: ۴۸ درصد جمعیت گلستان در روستاها سکونت دارند و افزایش ۱۲۰ درصدی بودجه یارانههای استان فرصتی بزرگ برای توسعه روستاهاست. با وجود شرایط دشوار کشور، بودجه دهیاریهای استان در دولت چهاردهم با ۱۲۰ درصد افزایش به ۲۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایلنا از گلستان، علیاصغر طهماسبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار کشور، بودجه دهیاریهای استان در دولت چهاردهم با ۱۲۰ درصد افزایش به ۲۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رشد چشمگیر را فرصتی مهم برای توسعه روستاهای استان است که باید از این ظرفیت به نفع روستاییان استفاده شود تا مسیر توسعه روستایی سرعت گیرد.
وی گفت: ۳۲ دستگاه کامیون و ماشینآلات خدماتی به دهیاریها تحویل داده شد و در یک سال گذشته ۱۰۸ دستگاه به دهیاران تحویل شده و این مرحله نیز با همکاری معاونت عمرانی و ادارهکل روستایی انجام شد.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۸ درصد جمعیت گلستان در روستاها سکونت دارند، افزود: این رشد اعتباری برای استانی با بافت روستایی گسترده، ظرفیتی تعیینکننده به شمار میرود و میتواند در بهبود زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و تسریع روند توسعه روستاها اثرگذار باشد.