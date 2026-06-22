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نماینده ولی‌فقیه در گلستان:

کشور امروز به انسجام و وحدت و آرامش نیاز دارد

کشور امروز به انسجام و وحدت و آرامش نیاز دارد
کد خبر : 1802968
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نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: کشور ما امروز به انسجام و وحدت و آرامش نیاز دارد و ضرورت امروز کشور، یک‌صدایی است.

به گزارش ایلنا از گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در جلسه شورای استانی، برنامه‌ریزی مراسم تشییع پیکر امام شهید گفت: کشور امروز به انسجام و وحدت و آرامش نیاز دارد. از اعمال و گفتار تفرقه‌آمیز که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و سوژه رسانه‌های معاند می‌شود، باید جداً پرهیز کرد. 

وی افزود: ایام وداع و تشییع پیکر امام شهید است و ایران اکنون مورد توجه و نظر همه دنیا قرار دارد. این مراسم و برنامه‌ها، کشور را همه‌جوره تضمین می‌کند ولذا باید جهانی و در تراز جایگاه و شخصیت ایشان برگزار شود. 

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به قرار گرفتن گلستان در مسیر عزیمت عزاداران امام شهید تاکیدکرد: باید امکان اسکان، پذیرایی و راهنمایی عزاداران در استان فراهم باشد؛ و همینطور برای عزاداران گلستانی که به تهران، قم و مشهد اعزام می‌شوند. 

وی همچنین پیشنهاد کرد: برای سوگوارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند هم در سراسر استان همزمان با مراسم اصلی تشییع، برنامه محفل‌گردانی برپا و اجرای این برنامه به کشور نیز پیشنهاد شود. 

در این جلسه، هریک از اعضای شورای استانی برنامه‌ریزی مراسم تشییع پیکر امام شهید، گزارشی از اقدامات و برنامه‌ها در این باب، ارائه کردند.

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