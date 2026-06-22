آماده باش کامل بیمارستان ها و مراکز درمانی فارس در ایام تاسوعا و عاشورا

به گزارش ایلنا، امین نیاکان با اشاره به ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و تسلیت ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: تمامی بیمارستان ‌های شیراز و شهرستان های استان در روزهای تاسوعا و عاشورا در آماده ‌باش هستند و خدمات درمانی تخصصی موردنیاز به بیماران ارایه می شود.

او با اشاره به پیش بینی آمادگی کامل امکانات و تجهیزات درمانی در ایام عزاداری محرم، افزود: در روزهای تاسوعا و عاشورا، تمامی واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز فرماندهی عملیات اورژانس 115 به صورت ویژه، آماده ‌باش هستند.

نیاکان با اعلام اینکه برنامه ریزی مورد نیاز برای حضور پزشکان متخصص مقیم برای دسترسی مردم به خدمات درمانی انجام شده است، ادامه داد: ذخیره انبار دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها در شرایط مناسبی بوده و در صورت نیاز، ظرفیت افزایش تخت بیمارستانی نیز پیش بینی شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از برنامه ریزی در خصوص آمادگی ویژه بخش اورژانس بیمارستان های استان، برای خدمت رسانی هر چه سریع تر به مصدومان و بیماران احتمالی و عزاداران حسینی خبر داد.

وی در خصوص آماده باش ناوگان اورژانس استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی افزود: طی این روزها تمامی واحدهای اورژانس ۱۱۵ استان، مراکز فرماندهی عملیات و واحدهای ارتباطات اورژانس ۱۱۵ به صورت ویژه در حالت آماده‌ باش کامل هستند.

این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به حضور تیم های عملیاتی اورژانس در مسیرهای حرکت دسته‌های عزاداری و محل تجمع عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورا افزود: عزاداران در صورت بروز هرگونه حادثه نیازمند عوامل اورژانس، می توانند به محل استقرار آمبولانس ها مراجعه و یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مردم خواست تا در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با توجه به وجود ترافیک سنگین در برخی از مسیرهای درون و برون شهری، ضمن همکاری با خودروهای اورژانس، با توجه به افزایش قابل توجه تعداد تماس های انجام شده با اورژانس نیز تنها در موارد حاد و نیاز واقعی با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.