هوشمندسازی قضایی در گیلان به ۹۸ درصد رسیده است

به گزارش ایلنا از رشت، مجید الهیان امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار کرد: ارتباط سازنده رسانه‌ها با مسئولان سازنده بوده و از نقد منصفانه استقبال می کنیم.

وی افزود: بنده هیچ نگرانی از انعکاس مطالبات مردمی توسط نشریات، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران ندارم و بر این باورم که ارتباط صحیح و درست رسانه‌ها با مسئولان، می‌تواند کمک‌کننده باشد. البته باید پذیرفت هر کسی که در عرصه‌ای مشغول کار است، تبعات آن را نیز تحمل کند و نمی‌توان گفت چرا از ما شکایت شده است؛ چراکه قانون به همه اجازه پیگیری حقوقی می‌دهد.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه در قانون مطبوعات، پاسخ‌گویی به شکایت‌ها با همان حجم منتشر می‌شود، تصریح کرد: با وجود برخی حساسیت‌ها، ما در چند ماه اخیر با همکاری دادستان مرکز، شعبه ۱۵ بازپرسی را به طور مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی تعیین کرده‌ایم و تأکید داریم که با خبرنگاران با مهربانی و رفتار مناسب برخورد شود. حتی از اینکه خبرنگاران فرایند قضایی را تجربه کنند و مشکلات را به ما منعکس کنند، استقبال می‌کنیم تا بتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم.

پیگیری سریع دغدغه‌ها و پاسخگویی مدیران

الهیان با تأکید بر اینکه هیچ پیام یا انتقادی از سوی اصحاب رسانه را نادیده نمی‌گیرد و بلافاصله برای پیگیری به همکاران ارجاع می‌دهد، گفت: توصیه من به همه مدیران این است که ارتباط مستمر با رسانه‌ها داشته باشند و اصطکاکی در کار نیست؛ ما دو تا بیگانه نیستیم. البته برخی حساسیت‌ها مانند هماهنگی با صدا و سیما طبیعی است، چراکه این رسانه خط قرمزهای خود را دارد و هر چیزی را پخش نمی‌کند، اما ما نگرانی در این زمینه نداریم.

وی در پاسخ به نگرانی درباره احضار خبرنگاران، اظهار کرد: فرایند رسیدگی به شکایت‌ها، از جمله پرونده‌های مطبوعاتی، بر اساس قانون پیش می‌رود و ممکن است در دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه مطبوعات محکومیت یا تبرئه حاصل شود؛ اما باید توجه داشت که برخی اقدامات در قالب توهین، نشر اکاذیث یا اضطراب، جزء جرایم عمومی محسوب می‌شود و گاهی نیز مجوزهای لازم وجود ندارد. همچنین درباره نقش هیئت منصفه، اگرچه نظر آن‌ها برای قاضی الزام‌آور نیست، اما در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر خواهد بود که این خود از نقص‌های قانونی است که باید اصلاح شود.

هوشمندسازی قضایی؛ از ابلاغ الکترونیک تا سامانه مدیریت پرونده

الهیان با اشاره به تحولات زیرساختی در قوه قضائیه، تصریح کرد: در سال‌های اخیر، اقدامات بی‌سابقه‌ای در حوزه هوشمندسازی انجام شده است. به عنوان نمونه، امروز بیش از ۹۷ تا ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که ضمن حفظ امنیت روانی طرفین، از آگاه شدن همسایگان و اطرافیان جلوگیری می‌کند همچنین صدور گواهی عدم سوء پیشینه که قبلاً نیازمند مراجعه حضوری و انگشت‌نگاری بود، اکنون از طریق تلفن همراه و در کمتر از ۱۴ ساعت صادر می‌شود. استعلام اموال و املاک نیز با یک کلیک ممکن شده و دیگر نیازی به مراجعه به بانک‌های مختلف نیست.

وی افزود: در روزهای اخیر، نسخه جدید سامانه مدیریت پرونده (سم) در بوستان زرین نصب شده است که به قضات در نگارش رأی، پیشنهاد مواد قانونی و مستندات مرتبط کمک می‌کند و سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد؛ هرچند قاضی همچنان باید رأی را خود انشا کند. باور کنید برخی همکاران تا ساعت ۲:۳۰ بامداد نیز مشغول نوشتن رأی هستند و این نشان از تعهد بالای قضات دارد.

اطاله دادرسی و کمبود قضات

رئیس کل دادگستری گیلان در پاسخ به سؤالی درباره اطاله دادرسی، گفت: این دغدغه امروز و دیروز نیست و حتی در بخشنامه‌های وزیر دادگستری در دهه ۵۰ نیز به آن اشاره شده است. امروز به دلیل افزایش دعاوی و عدم افزایش متناسب تعداد قضات (حدود ۶۰ درصد کمبود نیرو داریم)، فشار کاری بسیار زیاد است. با این حال، قضات با جدیت تمام در شبانه‌روز کار می‌کنند و آمار مختومه‌ها حتی از پرونده‌های وارده بیشتر است و کاهش پرونده‌های مانده در دستور کار جدی قرار دارد. همچنین بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد قرعه‌کشی کارشناسی از طریق سامانه انجام می‌شود که دخالت‌های انسانی را کاهش داده و به ۱۰۰ درصد خواهیم رساند.

الهیان با اشاره به موضوع تصرفات غیرمجاز زمین و استفاده غیرقانونی از معادن، خاطرنشان کرد: این موارد جزو حقوق عامه است و دغدغه همه ماست. در گذشته شعب ویژه‌ای داشتیم اما باید مأموران محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی وظایف خود را انجام دهند و ما نیز در صورت مواجهه با ترک فعل، برخورد قاطع خواهیم داشت. همچنین درباره واگذاری زمین‌های متصرفی روستایی، بنیاد مسکن موظف است برای روستاییانی که سابقه تصرف قدیمی دارند، زمین را با تخفیف ۹۰ درصد واگذار کند، اما اگر تصرف جدید باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین از مردم خواست تا مطالبه‌گری خود را افزایش دهند و گفت: مردم نباید ناامید باشند که به صدایشان گوش داده نمی‌شود. شما خبرنگاران می‌توانید این مطالبات را منعکس کنید؛ حتی موضوعات کوچک را من پیگیری می‌کنم و نتیجه می‌گیرم. امیدآفرینی در جامعه، یکی از رسالت‌های اصلی ماست و در این مسیر از همراهی رسانه‌ها استقبال می‌کنیم.

مجید الهیان در پایان، از زحمات دادستان مرکز و تمامی همکاران قضایی و اداری تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با تعامل سازنده با رسانه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری در جهت تحقق عدالت و کاهش مشکلات مردم برداریم.