به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی با تاکید به کشاورزان به هرس سرشاخه‌های آلوده به پروانه سفید برای جلوگیری از آسیب به درختان، گفت: آفت پروانه سفید یکی از آفات مهم درختان در گیلان است که بیش از ۶۰۰ میزبان دارد و علاوه بر حمله به درختان مثمر و غیرمثمر، با خوردن قسمت سبزینه برگ، باعث آسیب به درختان می‌شود.

وی، درختان توت و افرای سیاه را میزبانان اصلی این آفت دانست و افزود: این آفت به بسیاری از دیگر درختان مانند سیب، گلابی، بِه، گردو، انجیر، کیوی و درختان غیرمثمر مانند چنار، توسکا و صنوبر هم حمله می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه آفت پروانه سفید می‌تواند بیش از ۲ هفته گرسنگی را تحمل کند و با حرکت وسایل نقلیه و زیر پوست درختان جابجا می‌شود، گفت: شفیره این آفت در خاک پای درختان، پوسته‌های روی تنه درختان و خزه‌های روی تنه قرار می‌گیرد.

صالح محمدی با اشاره به خسارت آفت پروانه سفید به درختان از طریق تغذیه از برگ آن ها، افزود: گاهی با افزایش بیش از حد جمعیت آفت پروانه سفید، این آفت به صورت گروهی به سمت منازل مسکونی هجوم برده و برای ساکنان خانه مزاحمت ایجاد می‌کنند.

وی از مشاهده آفت پروانه سفید برای نخستین بار در سال ۱۳۸۱ در گیلان، در لشت نشا و پره سر خبر داد و گفت: این آفت در گیلان دو نسل دارد، اما به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی در ۲ سال اخیر، آفت پروانه سفید در بیش از دو نسل مشاهده و جمعیت آن به سرعت افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه برای کنترل آفت پروانه سفید، براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور، به کشاورزان توصیه می‌شود در نسل اول سرشاخه‌های آلوده را هرس و امحا کنند، گفت: برای نسل دوم هم عملیات سمپاشی با سموم و یا فرآورده بیولوژیک مورد تایید سازمان حفظ نباتات توصیه می‌شود.

صالح محمدی افزود: کارشناسان حفظ نباتات در سراسر گیلان این آفت را ردیابی و پایش می‌کنند تا به محض مشاهده خروج لارو‌های آفت پروانه سفید، کشاورزان را برای کنترل این آفت تشویق کنند.

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