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جمع آوری ۱۲۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در شهرستان مهرستان

جمع آوری ۱۲۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در شهرستان مهرستان
کد خبر : 1802900
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فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان از جمع آوری ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن طیبی نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح، ۹ نفر سارق،۱۹ نفر معتاد متجاهر و یک نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر ، ۷ مورد سرقت، ۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان بیان کرد:‌ همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی و ۱۰ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و ۱۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شد.

 

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