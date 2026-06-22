جمع آوری ۱۲۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در شهرستان مهرستان
فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان از جمع آوری ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن طیبی نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح، ۹ نفر سارق،۱۹ نفر معتاد متجاهر و یک نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر ، ۷ مورد سرقت، ۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان بیان کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی و ۱۰ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و ۱۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شد.