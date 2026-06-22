کاهش ۱۰ درصدی ورودی پروندهها به دستگاه قضایی در اردبیل
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در مراجع قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت که با اهتمام ویژه به حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ورودی پروندهها به محاکم قضایی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در نشست با خبرنگاران در تشریح عملکرد یکساله دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در مراجع قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت که با اهتمام ویژه به حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ورودی پروندهها به محاکم قضایی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به توسعه خدمات هوشمند قضایی افزود: در راستای تحقق سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه، ۳۷ هزار و ۴۰۰ پرونده به صورت الکترونیکی رسیدگی شده که نسبت به سال قبل حدود ۷ درصد رشد داشته است. همچنین ۹۸ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ شده و ۵۳ سامانه الکترونیکی در حوزههای مختلف قضایی راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: توسعه دادرسیهای الکترونیکی از دیگر اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان بوده و در حال حاضر ۹۶ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان به صورت الکترونیکی انجام میشود که در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است.
حجت الاسلام کثیرلو در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای خانوادگی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته به حدود ۵ هزار پرونده طلاق رسیدگی شده که این آمار نسبت به سال قبل با کاهش ۱۰ درصدی همراه بوده است.
وی همچنین از برگزاری ۳ هزار و ۵۰۰ مورد ملاقات مردمی در سال گذشته خبر داد و افزود: پاسخگویی مستقیم به مطالبات و درخواستهای حقوقی مردم از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و ملاقاتهای مردمی رئیس کل دادگستری نیز به صورت روزانه و مستمر برگزار میشود.
قاضی القضات اردبیل با تشریح عملکرد شورای حل اختلاف اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه میشود. همچنین در سال گذشته با تلاش اعضای شوراها، ۶ پرونده قصاص نفس منجر به اخذ رضایت اولیای دم و سازش طرفین شده است.
وی در حوزه حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نیز گفت: طی سال گذشته ۸ جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال برگزار و ۶۴ مصوبه در این زمینه تصویب شد که نتیجه آن رسیدگی به مشکلات ۱۹ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری یا ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۳۶۰ نفر بوده است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صیانت از حقوق بیتالمال بیان کرد: در سال گذشته یکهزار و ۳۵ پرونده مرتبط با اراضی و حقوق عمومی تشکیل و ۴۵۵ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز انجام شد. همچنین در مجموع ۸ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی به بیتالمال اعاده شده است.
وی با بیان اینکه هماکنون ۳۲ شعبه دادگاه صلح در سطح استان فعال است، افزود: این دادگاهها نقش مؤثری در تسریع رسیدگیها و کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی داشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان در تشریح اقدامات حوزه حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: ساماندهی وانتبارهای میوهفروش، ممنوعیت ورود خودروهای سنگین به داخل شهر، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و ورود جدی به موضوع آلودگی رودخانه قرهسو از جمله اقدامات مهم دستگاه قضایی استان در راستای احیای حقوق عامه بوده است.
وی همچنین به عملکرد سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان اشاره کرد و گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای قانون حدنگاری موفق شده است برای ۸۰ درصد املاک دولتی و ۷۰ درصد اراضی کشاورزی سند تکبرگی صادر کند و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز با جدیت در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از عملکرد اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اظهار کرد: استان اردبیل طی سالهای اخیر در ارزیابی شاخصهای هجدهگانه سازمان زندانها، بهویژه در حوزه اشتغال زندانیان، موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شده است.
وی افزود: اداره کل پزشکی قانونی استان نیز در سال گذشته بیش از ۳۲ هزار و ۴۹۲ مورد معاینات بالینی انجام داده و از این حیث رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین نقش اداره کل بازرسی استان را در پیشگیری از تخلفات مؤثر دانست و تصریح کرد: رویکرد پیشگیرانه این مجموعه در کاهش تخلفات و ارتقای سلامت اداری نقش قابل توجهی داشته است.