قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروزدوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۶۳ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۵ میلیون تومان

ربع سکه ۴۹ میلیون تومان

سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۹۰ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود.

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