قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با اندکی رشد قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون تومان و ۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروزدوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۶۳ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۵ میلیون تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۹۰ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله میشود.