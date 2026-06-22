هواشناسی مازندران: تاسوعا و عاشورای حسینی با بارش پراکنده و کاهش دما همراه است

به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان مازندران از دوشنبه یکم تا یکشنبه ۷ تیرماه به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود. همچنین تغییرات احتمالی در گزارش‌های روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

دوشنبه ۱ تیر آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با کاهش دما خواهد بود و در برخی ساعات رگبار باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

سه‌شنبه ۲ تیر ماه آسمان نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر، به‌ویژه در غرب استان، همراه با رگبار پراکنده و وزش باد خواهد بود. از شب به‌تدریج از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته می‌شود.

چهارشنبه ۳ تیرماه شرایط جوی صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما خواهد بود. از اواخر روز افزایش ابر، وزش باد و در نیمه غربی استان رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی اعلام کرد در بازه پنج‌شنبه ۴ تیرماه تا شنبه ۶ تیر آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری، گاهی با افزایش ابر همراه با وزش باد و احتمال رگبار پراکنده خواهد بود.

یکشنبه ۷ تیرماه نیز نیمه‌ابری به‌تدریج ابری همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود و از سمت غرب استان بارندگی و وزش باد آغاز خواهد شد.

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