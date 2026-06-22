هواشناسی مازندران: تاسوعا و عاشورای حسینی با بارش پراکنده و کاهش دما همراه است
هواشناسی مازندران با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی، از ناپایداریهای جوی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و اعلام کرد این دو روز در استان با افزایش ابر، کاهش دما و احتمال بارشهای پراکنده همراه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، وضعیت جوی استان مازندران از دوشنبه یکم تا یکشنبه ۷ تیرماه به شرح زیر پیشبینی میشود. همچنین تغییرات احتمالی در گزارشهای روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
دوشنبه ۱ تیر آسمان نیمهابری تا ابری همراه با کاهش دما خواهد بود و در برخی ساعات رگبار باران و وزش باد پیشبینی میشود.
سهشنبه ۲ تیر ماه آسمان نیمهابری گاهی با افزایش ابر، بهویژه در غرب استان، همراه با رگبار پراکنده و وزش باد خواهد بود. از شب بهتدریج از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته میشود.
چهارشنبه ۳ تیرماه شرایط جوی صاف تا نیمهابری همراه با افزایش دما خواهد بود. از اواخر روز افزایش ابر، وزش باد و در نیمه غربی استان رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
هواشناسی اعلام کرد در بازه پنجشنبه ۴ تیرماه تا شنبه ۶ تیر آسمان استان صاف تا نیمهابری، گاهی با افزایش ابر همراه با وزش باد و احتمال رگبار پراکنده خواهد بود.
یکشنبه ۷ تیرماه نیز نیمهابری بهتدریج ابری همراه با کاهش دما پیشبینی میشود و از سمت غرب استان بارندگی و وزش باد آغاز خواهد شد.