تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵:
تمدید مهلت نام نویسی بیمه شالیزارهای گیلان به مدت ۲ هفته
معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی گیلان از تمدید مهلت نام نویسی شالیکاران برای بیمه محصول برنج تا ۱۵ تیر خبر داد و گفت: نام نویسی بیمه شالیزار از طریق تماس تلفنی هم امکان پذیر است.
به گزارش ایلنا از رشت، پیمان عبداللهی فر گفت: مهلت نام نویسی بیمه شالیزارهای گیلان که ۳۱ خرداد تعیین شده بود، با پیگیریهای انجام شده، به مدت ۲ هفته تمدید شد.
وی افزود: کشاورزان استان تا ۱۵ تیر مهلت دارند برای بیمه محصول برنج خود به مراکز خدمات بیمهای و یا شعب بانک کشاورزی استان مراجعه کنند.
معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی گیلان با بیان اینکه امکان خرید تلفنی بیمه نامه برای کشاورزانی که مشغول عملیات زراعیاند هم فراهم شده است، گفت: شماره تماس نمایندگیهای بیمه کشاورزی در اختیار شوراهای اسلامی و ادارات جهاد کشاورزی شهرستان قرار دارد و شالیکاران میتوانند از طریق تماس با این نمایندگی ها، محصول برنج خود را بیمه کنند.
پیمان عبدالله فر، سیل، تگرگ، طوفان، زلزله، خشکسالی، بارانهای سیل آسا و سرما را از موارد مشمول خسارتهای احتمالی در بیمه شالیزارها عنوان کرد و به شالیکاران استان توصیه کرد: در مهلت باقیمانده، برای بیمه محصول برنج خود در برابر خسارتهای ناگهانی اقدام کنند.
وی با تاکید بر حمایت دولت از بیمه شالیزارها، گفت: ۷۰ درصد حق بیمه شالیزارها بر اساس مساحت زمین، از سوی دولت و فقط ۳۰ درصد از سوی کشاورز پرداخت میشود.