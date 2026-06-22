دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به تجاوزات صورت‌گرفته به خاک کشور اظهار کرد: این تجاوزات، مشروعیت دفاع متقابل را به دنبال داشت و همین دفاع موجب ناکامی متجاوزان و عقب‌نشینی آنان شد.

وی با تبیین مسئولیت‌های بین‌المللی متجاوزان افزود: در حقوق بین‌الملل برای مسئولیت ناشی از تجاوز به سرزمین دیگر، اشکال مختلفی از جمله اعاده به وضعیت سابق، پرداخت کامل خسارات مادی و معنوی، جلب رضایت کشور آسیب‌دیده، تضمین عدم تکرار تجاوز و محاکمه آمران و عاملان پیش‌بینی شده است.

خلفیان با تأکید بر لزوم مستندسازی اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: دادستانی مرکز استان مکلف است شکایات خانواده‌های شهدا و افراد آسیب‌دیده از جنگ را جمع‌آوری و برای پیگیری حقوقی به دادستانی کل کشور ارسال کند و این اقدام در سراسر کشور آغاز شده است.