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معدوم‌سازی حدود ۶ تن و نیم مواد غذایی غیرقابل مصرف در خرمشهر

معدوم‌سازی حدود ۶ تن و نیم مواد غذایی غیرقابل مصرف در خرمشهر
کد خبر : 1802824
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رئیس مرکز بهداشت خرمشهر گفت: در پی تشدید بازرسی‌های بهداشت محیط، حدود ۶ تن و نیم مواد غذایی غیرقابل مصرف در این شهرستان شناسایی و معدوم شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، خالد عیاشه صبح امروز دوشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی اصناف تحت پوشش در خردادماه، مقادیر قابل‌توجهی از انواع محصولات غذایی فاسد و تاریخ‌گذشته کشف شد که با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت از چرخه توزیع و مصرف خارج شدند.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر افزود: در همین راستا یک واحد اغذیه‌فروشی نیز به دلیل رعایت‌نکردن موازین بهداشتی و مشاهده موارد غیرمجاز توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان تصریح کرد: اقدامات نظارتی مرکز بهداشت با هدف پیشگیری از بروز تخلفات انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.

 

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