به گزارش ایلنا از خوزستان، خالد عیاشه صبح امروز دوشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی اصناف تحت پوشش در خردادماه، مقادیر قابل‌توجهی از انواع محصولات غذایی فاسد و تاریخ‌گذشته کشف شد که با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت از چرخه توزیع و مصرف خارج شدند.