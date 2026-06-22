به گزارش ایلنا، در این نشست اعضای شورا بر ضرورت حفظ انسجام سازمانی، اجرای عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت تعاملات درون‌سازمانی و تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان تأکید کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در این مراسم با اشاره به شرایط حساس مدیریت شهری در هفته‌های اخیر، حفظ آرامش، انسجام سازمانی و دوری از حاشیه‌ها را از الزامات موفقیت شهرداری دانست.

مهدی کشاورزی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی امری طبیعی در سازمان‌هاست، گفت: کارکنان شهرداری باید فارغ از حواشی ناشی از جابه‌جایی‌های مدیریتی، با روحیه جهادی و مردم‌محور، مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان را ادامه دهند.

وی با اعلام حمایت شورای شهر از سرپرست جدید شهرداری افزود: همه بخش‌های شهرداری باید با هماهنگی و وحدت رویه در کنار مدیریت جدید برای پیشبرد امور شهر تلاش کنند و از ورود به مسائل حاشیه‌ای و اختلافات درون‌سازمانی پرهیز شود.

کشاورزی همچنین بر صیانت از قانون، شفافیت مالی، رعایت ضوابط اداری، مصرف بهینه منابع، تکریم ارباب‌رجوع و تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و از خدمات مجتبی پارسایی، شهردار سابق صدرا، قدردانی کرد.

هاشم عزیزی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز با تقدیر از خدمات مدیریت پیشین شهرداری، تغییرات مدیریتی را بخشی از فرآیند طبیعی پویایی سازمانی دانست و گفت: تصمیمات شورا همواره با هدف افزایش رضایت شهروندان و ارتقای کارآمدی مدیریت شهری اتخاذ شده است.

وی اجرای عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از نیروهای توانمند، حفظ انگیزه کارکنان و تمرکز بر سیاست‌های مصوب شورا را از مهم‌ترین انتظارات شورای شهر از سرپرست جدید شهرداری عنوان کرد.

مرتضی زارع، عضو شورای اسلامی شهر صدرا نیز با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در مجموعه مدیریت شهری، گفت: اگرچه اقدامات ارزشمندی در سال‌های اخیر انجام شده، اما همچنان تا تحقق کامل مطالبات شهروندان فاصله وجود دارد و باید با تلاش مضاعف مسیر توسعه شهر ادامه یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی موجود در شهرداری تصریح کرد: انتخاب رضا انصاری به معنای نادیده گرفتن توان سایر مدیران نیست، بلکه بر اساس شرایط موجود و جمع‌بندی مدیریتی صورت گرفته است.

خداکرم فیروزمند، دیگر عضو شورای اسلامی شهر صدرا نیز رضایت شهروندان را مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیریت شهری دانست و بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی تمامی مدیران و کارکنان برای تحقق اهداف توسعه شهری تأکید کرد.

آرش محمدی، عضو شورای اسلامی شهر صدرا نیز تعامل با مردم، کارکنان شهرداری و شورای شهر را سه محور اساسی موفقیت مدیریت شهری برشمرد و گفت: تقویت انضباط مالی و شفافیت در فرآیندهای مالی از مهم‌ترین الزامات تداوم ثبات و کارآمدی شهرداری است.

در ادامه این مراسم، رضا انصاری، سرپرست شهرداری صدرا، با قدردانی از اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولیت جدید خود را سنگین و مهم توصیف کرد و گفت: تحقق اهداف توسعه شهری و ارتقای کیفیت خدمات بدون همراهی مدیران و کارکنان شهرداری امکان‌پذیر نیست.

وی رضایت شهروندان را مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد مدیریت شهری دانست و افزود: تلاش خواهیم کرد با همکاری شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری، روند خدمت‌رسانی به شهروندان با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری دنبال شود.

انصاری ابراز امیدواری کرد با همدلی، تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه و آبادانی شهر صدرا با شتاب بیشتری ادامه یابد.

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