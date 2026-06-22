آمادگی ۵۶۷ همیار انرژی بسیج برای اجرای طرح سبا در فارس

به گزارش ایلنا، محمدرضا علی‌نژاد با اشاره به آغاز دوره‌های آموزشی همیاران انرژی در قالب طرح سبا با همکاری بسیج محلات و مساجد در شیراز و شهرستان‌های فارس اظهار کرد: تاکنون ۵۶۷ نفر از اعضای فعال بسیج با عنوان همیار انرژی در سطح استان ساماندهی شده‌اند که آموزش‌های تخصصی مدیریت مصرف را فرا می‌گیرند.

وی افزود: این دوره‌ها از ۱۵ خردادماه آغاز شده و تاکنون ۷۵ نفر آموزش دیده‌اند و سایر همیاران نیز طی دو هفته آینده آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد. هدف از اجرای این طرح، ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مدیریت هوشمندانه انرژی در میان اقشار مختلف جامعه است.

فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه فرهنگ‌سازی عمومی و جلب مشارکت مردمی از محورهای اصلی این طرح است، گفت: گفتمان‌سازی و اجرای پویش‌های هدفمند در میان اقشار مختلف بسیج، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای، آموزش و توانمندسازی در پایگاه‌های بسیج، مساجد، محلات و موکب‌ها و همچنین آموزش بانوان بسیجی برای ترویج الگوی صحیح مصرف از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده در این طرح به شمار می‌رود.

علی‌نژاد ادامه داد: بسیج با بهره‌گیری از گروه‌های جهادی ممیزی انرژی و آموزش‌های تخصصی، خدماتی نظیر ممیزی انرژی و ارتقای بهره‌وری را در منازل، مراکز صنعتی، مساجد و اماکن نظامی ارائه می‌کند و تلاش دارد نقش مؤثرتری در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی انرژی ایفا کند.

وی شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و افزود: این برنامه‌ها با همکاری اقشار مختلف بسیج در حال اجراست.

فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین از تجهیز ۱۴۴ مسجد و مکان مذهبی در استان فارس به کنتورهای فهام خبر داد و گفت: این مراکز با بهره‌گیری از این تجهیزات، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف برق را به شکل مؤثرتری دنبال می‌کنند که نقش مهمی در تحقق اهداف ملی و استانی حوزه انرژی خواهد داشت.

وی اجرای این برنامه‌ها را نشانه عزم جدی استان فارس برای حرکت در مسیر توسعه پایدار و کاهش ناترازی انرژی دانست و افزود: تهیه و تولید محتوای آموزشی برای اقشار مختلف بسیج، مشارکت در برگزاری دوره‌های تخصصی اصلاح الگوی مصرف، صدور مجوزهای لازم در چارچوب بازار بهینه‌سازی مصرف برق و پشتیبانی فنی و ستادی از گروه‌های جهادی ممیزی انرژی از جمله تعهدات وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این حوزه است.

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