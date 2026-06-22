بررسی راهکارهای کاهش آلودگی هوا و مدیریت فعالیت معادن غرب شیراز

به گزارش ایلنا، در این نشست، پس از ارائه گزارش‌های تخصصی و تبادل نظر کارشناسان، راهکارهای کاهش آثار آلاینده‌ها، ارتقای کیفیت هوا و مدیریت فعالیت منابع آلاینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

لیلا تاجگردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون هوای پاک، صیانت از سلامت شهروندان و کاهش منابع آلاینده را از مهم‌ترین اولویت‌های زیست‌محیطی استان دانست و اظهار کرد: دستیابی به هوای پاک مستلزم همکاری، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اثرگذار است.

در ادامه این نشست، قاسم‌نهاوندی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس گزارشی از وضعیت آلاینده‌های هوا، اقدامات انجام‌شده در چارچوب قانون هوای پاک، روند پایش کیفیت هوا و چالش‌های ناشی از پدیده گرد و غبار در استان ارائه کرد.

بررسی راهکارهای مدیریت شرایط اضطراری ناشی از آلودگی هوا، کنترل و کاهش منابع آلاینده و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش اثرات آلودگی بر سلامت عمومی از دیگر محورهای این نشست بود.

کارگروه کاهش آلودگی هوای فارس همچنین بر ضرورت تداوم پایش وضعیت معادن غرب شیراز و اجرای الزامات زیست‌محیطی از سوی بهره‌برداران این واحدها تأکید کرد.

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