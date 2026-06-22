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باند سارقان سریالی منازل در مازندران متلاشی شد/ کشف ۳۵۶ میلیارد اموال مسروقه

باند سارقان سریالی منازل در مازندران متلاشی شد/ کشف ۳۵۶ میلیارد اموال مسروقه
کد خبر : 1802788
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جانشین فرمانده انتظامی مازندران، از متلاشی شدن یک باند سارقان سریالی منازل در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد. طی این عملیات، با دستگیر شدن ۶ متهم، اموالی به ارزش ۳۵۶ میلیارد ریال کشف و ۵۹ مورد از مالباختگان شناسایی شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "صمد کلاگر" در تشریح این خبر، بیان داشت: در راستای بررسی و پیگیری پرونده های سرقت منازل به ویژه منازل ویلایی در ییلاقات خوش نشین شهرستانهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، ساری، قائمشهر و ... مراتب در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نظر به سریالی بودن سرقت ها با پیگیری های شبانه روزی و استفاده از توان فنی و عملیاتی مأموران پلیس آگاهی،۶ متهم به سرقت در این زمینه شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیات های جداگانه و غافلگیرانه دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران، افزود: سارقان در بازجویی و تحقیقات پلیس به سرقت منازل ویلایی در شهرستان های مختلف اقرار کردند.

او گفت؛ ارزش اموال سرقتی مکشوفه ۳۵۶ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۵۹ مالباخته شناسایی ودر این زمینه اموال خود را دریافت کردند. 

جانشین انتظامی مازندران از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک ود را با شماره ۱۱۰ پلیس درمیان گذاشته و نسبت به رعایت نکات ایمنی و حفاظتی اقدام کنند.

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