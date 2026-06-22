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گردشگری روستایی؛ محور جدید برنامه‌های عمرانی لرستان

گردشگری روستایی؛ محور جدید برنامه‌های عمرانی لرستان
کد خبر : 1802767
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معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های روستاهای استان در حوزه گردشگری، گفت: لرستان با ۲ هزار و ۸۰۰ روستا است می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و تقویت گردشگری روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در مناطق روستایی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز دوشنبه یکم تیر ماه در حاشیه برگزاری جلسه مشاوران حوزه عمرانی استان د جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه مشاوران حوزه عمرانی با حضور نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفتر فنی استانداری برگزار شد و در این نشست، گزارش اقدامات ستاد بازسازی در ایام جنگ و روند فعالیت‌های بازسازی که با دبیری بنیاد مسکن در حال انجام است، مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در این جلسه همچنین موضوع طرح‌های هادی روستایی و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مشاوران بررسی شد و فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی برای حاضران تشریح شد. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به طرح دغدغه‌های مشاوران درباره وضعیت ترافیکی شهر خرم‌آباد، گفت: مقرر شد نشست تخصصی بعدی با محوریت مدیریت ترافیک شهری خرم‌آباد و با حضور دستگاه‌ها و اعضای مرتبط برگزار شود تا راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت ترافیکی مرکز استان مورد بررسی قرار گیرد. 

مجیدی با اشاره به ظرفیت‌های روستاهای لرستان در حوزه گردشگری، بیان کرد: در این نشست درباره توانمندی‌های روستاهای استان و ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری روستایی بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد جلسات آتی با مشارکت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفتر امور روستایی و بنیاد مسکن برگزار شود تا از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مشاوران برای ارتقای وضعیت گردشگری روستایی بهره‌گیری شود. 

وی خاطرنشان کرد: استان لرستان دارای بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ روستا است که از این تعداد، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ روستا دارای دهیاری هستند و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و تقویت گردشگری روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در مناطق روستایی استان ایفا کند.

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