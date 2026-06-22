مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد؛
قطع برق ۱۲ اداره پرمصرف در لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از قطع برق ۱۲ اداره پرمصرف در این استان خبر داد و گفت: این اقدام به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و در راستای حفظ پایداری شبکه و تامین برق مشترکان انجام شده است.
به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز دوشنبه یکم تیر ماه در گفت گو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۶۱۴ اداره مشمول طرح مدیریت مصرف برق در استان ۱۲ اداره به دلیل بیتوجهی به الگوی تعیینشده مصرف و همکاری نکردن در اجرای برنامههای مدیریت بار با قطع برق مواجه شدند.
وی افزود: این اقدام در چارچوب مصوبات هیات دولت و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی در فصل گرم سال اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به الزامات تعیینشده برای دستگاههای اجرایی گفت: تمامی ادارات موظف هستند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری حداقل ۷۰ درصد نسبت به شرایط عادی کاهش دهند.
جمشیدی تصریح کرد: میزان مصرف برق دستگاههای اجرایی به صورت مستمر از طریق کنتورهای هوشمند و همچنین بازدیدهای میدانی رصد میشود و با اداراتی که نسبت به اجرای دستورالعملهای مدیریت مصرف همکاری لازم را نداشته باشند مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: تامین برق پایدار برای مشترکان خانگی، تولیدی و خدماتی اولویت است و همراهی دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف، نقش موثری در جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته و حفظ پایداری شبکه برق استان دارد.