قطع برق ۱۲ اداره پرمصرف در لرستان

به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز دوشنبه یکم تیر ماه در گفت گو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۶۱۴ اداره مشمول طرح مدیریت مصرف برق در استان ۱۲ اداره به دلیل بی‌توجهی به الگوی تعیین‌شده مصرف و همکاری نکردن در اجرای برنامه‌های مدیریت بار با قطع برق مواجه شدند.

وی افزود: این اقدام در چارچوب مصوبات هیات دولت و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی در فصل گرم سال اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به الزامات تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی گفت: تمامی ادارات موظف هستند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری حداقل ۷۰ درصد نسبت به شرایط عادی کاهش دهند.

جمشیدی تصریح کرد: میزان مصرف برق دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر از طریق کنتورهای هوشمند و همچنین بازدیدهای میدانی رصد می‌شود و با اداراتی که نسبت به اجرای دستورالعمل‌های مدیریت مصرف همکاری لازم را نداشته باشند مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: تامین برق پایدار برای مشترکان خانگی، تولیدی و خدماتی اولویت است و همراهی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف، نقش موثری در جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و حفظ پایداری شبکه برق استان دارد.

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