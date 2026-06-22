خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

آغاز ششمین مانور سراسری «مهتاب» در آذربایجان‌غربی /۵۲ اکیپ عملیاتی برای کاهش تلفات انرژی در آذربایجان‌غربی وارد میدان شدند

آغاز ششمین مانور سراسری «مهتاب» در آذربایجان‌غربی /۵۲ اکیپ عملیاتی برای کاهش تلفات انرژی در آذربایجان‌غربی وارد میدان شدند
کد خبر : 1802728
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی از اجرای ششمین مانور سراسری «مهتاب» در استان با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با مصرف غیرمجاز برق خبر داد.

طاهر کیامهر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه طرح «مهتاب» مخفف مدیریت هوشمند تلفات انرژی است، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، کاهش تلفات شبکه برق و مقابله با عواملی همچون بدمصرفی، دستکاری کنتورها و استفاده غیرمجاز از برق است.

وی افزود: در قالب این مانور، ۵۲ اکیپ عملیاتی برای جمع‌آوری انشعابات و کنتورهای غیرمجاز و همچنین استانداردسازی شبکه‌های توزیع برق در سطح استان اعزام شده‌اند.

کیامهر با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای سال آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، گفت: جلوگیری از هدررفت حتی یک تا دو درصد از انرژی در مقیاس استانی، تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، در مجموع ۷ هزار کنتور تعویض، ۴ هزار و ۳۰۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۹ هزار و ۳۰۰ مورد انشعاب برق واگذار شده که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۰۰ مورد مربوط به فروش انشعاب غیردائم بوده است.

وی همچنین از پایش ۱۸ هزار و ۵۷۹ حلقه چاه کشاورزی خبر داد و افزود: در این بخش، ۵۹۱ مورد استفاده غیرمجاز از برق در چاه‌های کشاورزی شناسایی شده است.

کیامهر خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت مصرف، ۵۸ هزار کنتور محدودکننده برای مشترکان بدمصرف نصب شده و همچنین ۲ هزار و ۲۵۲ کنتور هوشمند در ادارات استان و ۲۷ هزار کنتور هوشمند قابل کنترل در بخش تجاری فعال شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی