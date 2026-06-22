در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
آغاز ششمین مانور سراسری «مهتاب» در آذربایجانغربی /۵۲ اکیپ عملیاتی برای کاهش تلفات انرژی در آذربایجانغربی وارد میدان شدند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از اجرای ششمین مانور سراسری «مهتاب» در استان با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با مصرف غیرمجاز برق خبر داد.
طاهر کیامهر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه طرح «مهتاب» مخفف مدیریت هوشمند تلفات انرژی است، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، کاهش تلفات شبکه برق و مقابله با عواملی همچون بدمصرفی، دستکاری کنتورها و استفاده غیرمجاز از برق است.
وی افزود: در قالب این مانور، ۵۲ اکیپ عملیاتی برای جمعآوری انشعابات و کنتورهای غیرمجاز و همچنین استانداردسازی شبکههای توزیع برق در سطح استان اعزام شدهاند.
کیامهر با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای سال آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، گفت: جلوگیری از هدررفت حتی یک تا دو درصد از انرژی در مقیاس استانی، تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، در مجموع ۷ هزار کنتور تعویض، ۴ هزار و ۳۰۰ مورد برق غیرمجاز جمعآوری و ۹ هزار و ۳۰۰ مورد انشعاب برق واگذار شده که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۰۰ مورد مربوط به فروش انشعاب غیردائم بوده است.
وی همچنین از پایش ۱۸ هزار و ۵۷۹ حلقه چاه کشاورزی خبر داد و افزود: در این بخش، ۵۹۱ مورد استفاده غیرمجاز از برق در چاههای کشاورزی شناسایی شده است.
کیامهر خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت مصرف، ۵۸ هزار کنتور محدودکننده برای مشترکان بدمصرف نصب شده و همچنین ۲ هزار و ۲۵۲ کنتور هوشمند در ادارات استان و ۲۷ هزار کنتور هوشمند قابل کنترل در بخش تجاری فعال شده است.