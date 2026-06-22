طاهر کیامهر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه طرح «مهتاب» مخفف مدیریت هوشمند تلفات انرژی است، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، کاهش تلفات شبکه برق و مقابله با عواملی همچون بدمصرفی، دستکاری کنتورها و استفاده غیرمجاز از برق است.

وی افزود: در قالب این مانور، ۵۲ اکیپ عملیاتی برای جمع‌آوری انشعابات و کنتورهای غیرمجاز و همچنین استانداردسازی شبکه‌های توزیع برق در سطح استان اعزام شده‌اند.

کیامهر با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای سال آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، گفت: جلوگیری از هدررفت حتی یک تا دو درصد از انرژی در مقیاس استانی، تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، در مجموع ۷ هزار کنتور تعویض، ۴ هزار و ۳۰۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۹ هزار و ۳۰۰ مورد انشعاب برق واگذار شده که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۰۰ مورد مربوط به فروش انشعاب غیردائم بوده است.

وی همچنین از پایش ۱۸ هزار و ۵۷۹ حلقه چاه کشاورزی خبر داد و افزود: در این بخش، ۵۹۱ مورد استفاده غیرمجاز از برق در چاه‌های کشاورزی شناسایی شده است.

کیامهر خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت مصرف، ۵۸ هزار کنتور محدودکننده برای مشترکان بدمصرف نصب شده و همچنین ۲ هزار و ۲۵۲ کنتور هوشمند در ادارات استان و ۲۷ هزار کنتور هوشمند قابل کنترل در بخش تجاری فعال شده است.

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