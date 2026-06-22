آذربایجانغربی در جمع ۵ استان برتر تولید گیلاس کشور / پیشبینی برداشت ۳۳ هزار تن گیلاس از باغات استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز برداشت گیلاس از باغات استان خبر داد و گفت: امسال پیشبینی میشود بیش از ۳۳ هزار تن گیلاس از سطح سه هزار و ۹۰۰ هکتاری باغات استان برداشت و علاوه بر تأمین بازار داخلی، به بازارهای صادراتی نیز ارسال شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا اصغری با اشاره به جایگاه این استان در تولید میوههای هستهدار کشور گفت: آذربایجانغربی یکی از قطبهای مهم تولید محصولات باغی در کشور به شمار میرود و در تولید گیلاس نیز رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.
اصغری اظهار کرد: سطح زیرکشت گیلاس در استان حدود سه هزار و ۹۰۰ هکتار است که از این میزان حدود سه هزار و ۸۰۰ هکتار باغ بارور بوده و همه ساله بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی از این باغات تأمین میشود.
وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناسب استان نقش مهمی در کیفیت تولید این محصول دارد، افزود: عمده باغات گیلاس آذربایجانغربی در شهرستانهای ارومیه، اشنویه و خوی قرار دارد و در شهرستانهای مهاباد و بوکان نیز به صورت محدود این محصول تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: برداشت گیلاس در استان معمولاً از اواخر خردادماه آغاز شده و تا اواسط تیرماه ادامه دارد و محصول تولیدی علاوه بر مصرف تازهخوری در بازار داخلی، پس از بستهبندی به سایر استانهای کشور و برخی بازارهای صادراتی ارسال میشود.
اصغری با اشاره به ارقام تولیدی گیلاس در استان گفت: رقم غالب تولیدی در باغات استان گیلاس تکدانه است که به دلیل کیفیت مناسب و بازارپسندی بالا سهم عمده تولید را به خود اختصاص داده و در کنار آن ارقامی مانند گیلاس خوشهای و برخی ارقام محلی نیز به صورت محدود کشت میشود.
وی درباره بازار صادراتی این محصول نیز افزود: بخشی از تولید گیلاس استان به کشورهای منطقه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه صادر میشود که این امر نقش مهمی در توسعه صادرات محصولات باغی استان دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت توسعه روشهای نوین در باغداری گفت: استفاده از پایههای رویشی، ایجاد باغات متراکم، اصلاح ارقام و بهکارگیری فناوریهای نوین در بستهبندی، نگهداری و بازاررسانی میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصول و افزایش ارزش افزوده گیلاس تولیدی استان داشته باشد.