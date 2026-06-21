فرماندار چابهار خبر داد:
انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده جنگ رمضان در شهرستان چابهار روزهای یکم و دوم تیر
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار گفت: عملیات کنترلشده انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از جنگ رمضان در محدوده پایگاه مستقل امام علی نیروی دریایی سپاه در روزهای دوشنبه و سهشنبه یکم و دوم تیر ماه با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی انجام میشود.
به گزارش ایلنا، علیرضا نورا افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، عملیات انهدام مهمات عملنکرده ناشی از حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در روزهای دوشنبه و سهشنبه یکم و دوم تیرماه از ساعت 7 صبح تا 19 عصر در محدوده پایگاه مستقل امام علی نیروی دریایی سپاه اجرا میشود.
وی ادامه داد: با تأکید بر اینکه تمامی مراحل این عملیات تحت کنترل کامل نیروهای فنی و متخصص انجام میشود. این اقدام با هدف ارتقاء ایمنی، پیشگیری از مخاطرات احتمالی و پاکسازی مهمات باقیمانده جنگ انجام میشود و در این راستا جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار اظهار داشت: این عملیات در چارچوب برنامههای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی از مهمات عملنکرده جنگ و با نظارت نیروهای متخصص و مجرب انجام خواهد شد. بر این اساس احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهرستان وجود دارد.
نورا به اقدامات انجام شده در راستای هماهنگی دستگاههای اجرایی و نیروهای عملیاتی و امدادی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: دستگاههای اجرایی، نیروهای عملیاتی، امدادی و نهادهای مسئول در آمادگی کامل قرار دارند و هماهنگیهای لازم برای اجرای ایمن این عملیات انجام شده است.