مدیرکل کار مازندران اعلام کرد:
رشد کیفیت ارائه خدمات به مردم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران از رشد کیفیت ارائه خدمات به مردم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران صبح امروز در جلسه شورای معاونین اداره کل طی سخنانی اظهار کرد: هدف نهایی اقدامات سطوح مدیریتی و کارشناسی اداره کل در سطح استان بالا بردن کیفیت خدمات می باشد که به صورت منظم رصد می شود.
وی افزود: برنامه زمانبندی منظم و مشخصی در حوزه ارزیابی عملکرد اداره کل وجود دارد و کیفیت ارائه خدمات و رضایت مردم به صورت دائمی رصد می شود.
حسینیشیروانی با اشاره به رشد کیفیت ارائه خدمات به مردم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: در مقایسه بعمل آمده توسط واحد ارزیابی عملکرد اداره کل نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ شاهد رشد کیفیت ارائه خدمات در سال ۱۴۰۴ بودیم.
وی ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که علیرغم وجود برخی از محدودیتها و چالش ها از جمله کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و ... باز هم شاید رشد سطوح عملکردی در سطح استان بودیم و این مهم استمرار خواهد داشت.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: استمرار برنامههای تخصصی آموزشی، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات، توسعه خدمات غیرحضوری، افزایش تعامل بین دستگاهی و توسعه فرآیندهای نظارتی موجب ارتقاء کیفیت عملکردی در سطح استان می باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقاء حوزه سلامت اداری و حقوق شهروندی در سطح استان اظهار کرد: با افزایش توجه به تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی اداری، توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش شفافیت فرآیندهای اجرایی و اداری و همکاری شهرستان ها با بازرسین سلامت اداری و خودارزیابی شاهد ارتقاء محسوسی در حوزه های سلامت اداری و رعایت حقوق شهروندی شده است.