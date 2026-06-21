جمعآوری ۲۱۸۰ انشعاب غیرمجاز برق در فارس
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از احیای ۴۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز در محدوده فعالیت این شرکت شناسایی، قطع و جمعآوری شده است.
به گزارش ایلنا، سعید مسرور با اشاره به اجرای طرح ملی جهادی «مهتاب» اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در نتیجه جمعآوری انشعابات غیرمجاز برق، ۴۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی در شهرستانهای تحت پوشش این شرکت احیا شده است.
وی با بیان اینکه جلوگیری از هدررفت انرژی نقش مهمی در پایداری شبکه برق و کاهش خاموشیها دارد، افزود: طرح مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و صیانت از حقوق عمومی مشترکان اجرا میشود و میتواند با کاهش تلفات، پایداری شبکه برق کشور بهویژه در روزهای گرم سال را افزایش دهد.
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ادامه داد: هدف اصلی این طرح، ایجاد آسایش و اطمینان بیشتر برای شهروندان و تحقق عدالت در توزیع انرژی است و به همین منظور اجرای آن بهصورت همزمان در ۲۷ مدیریت تابعه شرکت با جدیت دنبال میشود.
مسرور انشعابات غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات اندازهگیری را از مهمترین چالشهای صنعت برق برشمرد و گفت: این اقدامات علاوه بر افزایش تلفات انرژی و کاهش عمر تجهیزات شبکه، زمینهساز بروز خاموشیهای ناخواسته نیز میشود. در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۱۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی، قطع و جمعآوری شده است.
وی همچنین از تعویض ۲ هزار و ۹۴۸ دستگاه کنتور عادی و دیماندی معیوب، نصب ۴۶۵ شمارشگر و واگذاری ۴ هزار و ۲۰۵ انشعاب جدید به عنوان دیگر دستاوردهای اجرای طرح مهتاب در استان فارس یاد کرد.
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف برق نیز گفت: تاکنون روشناییهای نامتعارف ۴۳ مشترک شامل ۶۴۵ لامپ جمعآوری شده است.
مسرور در پایان با تأکید بر اینکه انشعابات غیرمجاز موجب تضییع حقوق مشترکان قانونمدار میشود، تصریح کرد: این پدیده علاوه بر افزایش تلفات انرژی و آسیب به تأسیسات شبکه، موجب نوسانات برق و خاموشی برای مشترکان مجاز خواهد شد. از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش کنند.