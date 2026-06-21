تصویب لایحه افزایش سهام شهرداری تبریز در بانک شهر/ ارزش اسمی سهام شهرداری به ۷۷۰۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در رابطه با لایحه افزایش سرمایه شهرداری تبریز در بانک شهر اظهار کرد: هفت درصد از سرمایه یک و نیم همتی بانک شهر در سال ۱۴۰۲، به میزان ۱۰۹ میلیارد تومان متعلق به شهرداری تبریز بود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و با طرح افزایش سرمایه این بانک به ۱۰ همت، شهرداری تبریز برای حفظ سهم هفت درصدی، با موافقت شورای اسلامی شهر ۷۰۰ میلیارد سرمایه خود را افزایش داد که به ۸۰۹ میلیارد تومان رسید.

هوشیار با اشاره ارزش سهام شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: کل ارزش سرمایه بانک شهر در سال گذشته ۳۹ همت بود که سهم شهرداری تبریز از این مقدار ۲ میلیارد و ۷۳۴ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به طرح افزایش سهام بانک شهر در اول تیرماه سال جاری ادامه داد: با تحقق افزایش سرمایه سال جاری باید یک هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان بابت حفظ هفت درصد سهام شهرداری تبریز و عضویت هیئت مدیره پرداخت کنیم.

به گفته شهردار تبریز ارزش اسمی سهام شهرداری تبریز در شرایط فعلی بانک شهر ۷۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به پیامدهای عدم افزایش سرمایه نیز گفت: اگر به هر دلیلی افزایش سرمایه اتفاق نیفتد، هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده و سهام شهرداری به ۴ درصد خواهد رسید.

هوشیار تاکید کرد: سهام بانک شهر ارزنده و ارزش واقعی آن بالاتر از این مقدار است.

در نهایت لایحه شهرداری مبنی بر افزایش سهام شهرداری تبریز در بانک شهر با تامین مالی به صورت نقدی از محل افزایش درآمد با جابجایی اعتبار در متمم و اصلاحیه سال ۱۴۰۵ پس از بحث و بررسی در صحن علنی شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

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