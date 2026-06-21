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مدیرکل صمت فارس:

​آموزش‌های تخصصی، مشکلات اجرایی فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد

​آموزش‌های تخصصی، مشکلات اجرایی فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد
کد خبر : 1802443
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​کارگاه آموزشی و تخصصی «رفع مشکلات سامانه‌ها» سامانه جامع تجارت ، سامانه جامع انبارها و چگونگی تجارت مرزی ( کولبری) با هدف ارتقای دانش اجرایی، تسهیل فرآیندهای الکترونیکی و پاسخ‌گویی به چالش‌های سامانه‌ای فعالان اقتصادی، در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این نشست با حضور مدیر سامانه های جامع  تجارت وجامع انبارهای  وزارت صنعت، معدن و تجارت، و جمعی از تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان، واحدهای صنعتی و صنعت پخش و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی استان فارس یک شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.

 مدیر سامانه های جامع  تجارت وجامع انبارهای  وزارت صمت  در این نشست، ضمن تشریح مقررات قانونی و ضوابط اجرایی و تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند تولید، تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی، به موضوعاتی از جمله اعمال قواعد در فرآیند ثبت سفارش، ضوابط خرید از بورس کالا، نحوه اعمال مقررات در تخصیص سهمیه ارزی تولیدکنندگان و الزامات قانونی مرتبط با مقابله با قاچاق کالا و  ارز و کولبری  پرداخت.

 علی‌اصغر عمادآبادی با تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی هوشمند در حوزه تجارت و اصناف گفت: سامانه‌های هوشمند زمانی به اثربخشی واقعی می‌رسند که در کنار توسعه فنی، آموزش مستمر کاربران، دریافت بازخوردهای میدانی و رفع سریع موانع اجرایی نیز در اولویت قرار گیرد.

مدیر سامانه های جامع انبار و جامع  تجارت افزود: تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و اصناف، حلقه اتصال سیاست‌های اجرایی با فعالان اقتصادی هستند و توانمندسازی آنان در استفاده صحیح از سامانه‌ها، نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسهیل کسب‌وکار، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و رعایت قوانین و مقررات دارد.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، نیز با اشاره به اهمیت برگزاری این‌گونه نشست‌ها اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی و کاربردی برای تجار، تولیدکنندگان و اصناف، نقش مؤثری در کاهش مشکلات اجرایی، افزایش آگاهی فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندهای تجاری دارد.

کریم مجرب، افزود: برگزاری این نشست، گامی مؤثر در مسیر تعامل سازنده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و فعالان اقتصادی استان فارس و نیز تقویت زیرساخت‌های هوشمند تجاری کشور به شمار می‌رود.

در بخش پرسش و پاسخ این کارگاه نیز شرکت‌کنندگان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های سامانه‌ای، تسهیل روند ثبت اطلاعات، ثبت سفارش، تأمین کالا و فعالیت‌های تولیدی و تجاری ارائه شد.

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