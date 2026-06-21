آغاز عملیات بهسازی ۲ محور روستایی در شرق گیلان با اعتبار ملی

به گزارش ایلنا از رشت، مهدی علی‌اکبری گفت: ۲ طرح بهسازی راه‌های روستایی در شهرستان‌های لنگرود و آستانه‌اشرفیه با ۲۵۵ میلیارد ریال اعتبار ملی آغاز شده است.

وی افزود: طرح آسفالت راه روستایی رجب‌محله به نالکیاشر شهرستان لنگرود به طول هزار متر و با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی آغاز شده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: همچنین طرح لکه‌گیری و روکش آسفالت محور روستایی دهشال–لسکوکلایه شهرستان آستانه‌اشرفیه به طول ۴ هزار متر و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هم در دست اجراست.

مهدی علی‌اکبری هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌های روستایی و افزایش رفاه ساکنان مناطق روستایی عنوان کرد.

انتهای پیام/