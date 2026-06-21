انعقاد قرارداد سرمایهگذاری برای ساخت رستوران و کشتی دریایی در تالاب عینک
شهردار رشت از سرمایهگذاری ۴۳ میلیارد تومانی دانشگاه فردوسی مشهد برای ساخت مجموعه علمی و گردشگری «کوشیار گیلانی» در تالاب عینک رشت خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، قرارداد راهاندازی مجموعه علمی و گردشگری «کوشیار گیلانی» با حضور رحیم شوقی، شهردار رشت و عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد امضا شد.
رحیم شوقی، شهردار رشت، در حاشیه این مراسم گفت: با پیگیریهای مستمر شورای اسلامی شهر رشت، قرارداد سرمایهگذاری مجموعه علمی و گردشگری «کوشیار گیلانی» در تالاب عینک، شامل ساخت رستوران و کشتی دریایی در مجاورت رصدخانه کوشیار گیلانی همزمان با بازسازی، ترمیم و بهروزرسانی این رصدخانه با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد امضا شد.
شهردار رشت هدف از اجرای این طرح را توسعه زیرساختهای گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و تقویت اقتصاد شهری در منطقه تالاب عینک رشت عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح ۴۳ میلیارد تومان از سوی دانشگاه فردوسی مشهد سرمایه گذاری شده است.
وی گفت: این مجموعه از طریق یک پل چوبی به تالاب عینک متصل میشود و داخل تالاب نیز یک رستوران دریایی ساخته خواهد شد که تجربهای منحصربهفرد برای گردشگران و شهروندان فراهم خواهد کرد.
شهردار رشت با بیان اینکه تالاب عینک به ۴ منطقه تخصصی تقسیمبندی میشود، گفت: بر اساس مصوبه شورا، طرحهای گردشگری، تفریحی، فرهنگی و هتلسازی در این محدوده مشمول ۹۰ درصد تخفیف عوارض میشوند و در حوزه صنعت ساختمان هم عوارض ۲۰ تا ۵۰ درصدی برای رونق منطقه در نظر گرفته شده است.
رحیم شوقی با اشاره به انعقاد قرارداد و صدور پروانه ساختمانی برای ساخت نخستین هتل ۱۵ طبقه در منطقه عینک، گفت: همچنین قرارداد مجموعه گردشگری تالاب عینک با رویکرد تفریحی، فرهنگی و اقامتی شامل رستوران شناور، فروشگاه صنایع دستی و مجموعههای غذاخوری چندمنظوره منعقد شده است.
وی با ابراز امیدواری به جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق کسب و کارهای محلی با اجرای این طرح و همچنین قدردانی از همکاری اعضای شورای اسلامی شهر رشت، سازمان سرمایهگذاری و معاونتهای شهرداری در تحقق این طرح ها، تأکید کرد: مدیریت شهری با فراهم کردن بسترهای قانونی، شفاف و امن برای سرمایهگذاران، مسیر توسعه شهری را با برنامهریزی دقیق و همگرایی میان بخشهای مختلف تسهیل میکند.